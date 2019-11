BIO SI SJAJAN! MILIJANA I ŽABAC ZADRMALI KREVET, A ONA SVE ISPRIČALA: Evo šta kaže o mužu Milojku koji ih je GLEDAO!

Nemanja Stamatović Žabac, pre nego što će završiti sa Milijanom u krevetu, tražio je od Merlina lek za potenciju.

"Mogu ja još i više nego klinci, ali, za slučaj, da omanem, ne smem da se obrukam", rekao je tiho Merlinu.

"Zadovoljna sam. Bio si sjajan", šapnula je Milijana. Ovo su svi čuli, pa su ujutru prepričavali, a Milijana i Žabac su se grlili u programu uživo.

Milijana je kasnije u Tajnoj sobi progovorila o odnosu sa Žapcem.

"Moje emocije su potpuno iskrene, a što se njega tiče, zaista ne znam šta se dešava. To morate njega da pitate, a i ja bih volela da znam. Meni je sinoć bilo baš lepo i drago mi je što smo tuš kabinu zamenili krevetom! Bilo mi je čudno zbog kamera, ali nije bilo loše. I ponovo bih sve ponovila", rekla je ona i dodala da na Milojka nije mislila:

"Pa on je ustajao nekoliko puta iz kreveta. Okrenula sam se nekoliko puta da proverim šta se s njim dešava. Očigledno da mu nije bilo dobro zbog svega što sam sinoć radila. On je bio na metar od nas i zanimalo ga je šta se dešava. Preživeo je Milojko, biće on dobro."

