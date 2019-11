UPOREDIO JU JE SA STANIJOM, A ONDA JE PAO I POLJUBAC! Tomović napravio lom, ovome se niko nije NADAO! (FOTO)

Vladimir Tomović ne može da sakrije simpatije koje oseća prema Dragani Mitar. Đetić se čak i ne trudi! Međutim, mnoge je šokirao kada ju je uporedio sa bivšom devojkom Stanijom Dobrojević, a onda je i poljubio u obraz za laku noć.

Naime, Tomović je s Mitrovom poslednjih dana već imao neke ljubavne podvige, te je zato sada i odlučio da joj prizna svoja osećanja.

"Šta si pisao?" pitala ga je Dragana, misleći na "Pandorinu kutiju", koja se otvara u svakoj emisiji "Sedi dole".

"Ono što osećam! Staniji nikada ništa nisam napisao. Meni treba to, tako smirena žena, da je druga neka, da si manje lepa, ja bih to želeo. Meni treba neko ko će da me smiruje, a ne neko ko će..." pričao je Tomović, a onda i poljubio Draganu, poželevši joj lepe snove.

