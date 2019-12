UVEK SAM ZA TO DA ME ISTUČE! Miljana otvoreno o batinanju u porodici: Tvrdi da joj je majka OVO radila s PUNIM PRAVOM!?

Miljana Kulić u okviru zadrugarskog radija "Amnezije" odgovorila je iskreno na nekoliko intrigantnih pitanja, a između ostalog i progovorila o batinama koje je navodno svojevremeno dobijala od majke Marije. Kako kaže, ona je to s pravom radila jer "ne može rečima da joj se objasni".

Kulićeva je zgranula mnoge kada je istakla da je i sama "uvek za to da je majka prebije".

"Ona me je uvek s pravom tukla, tata me je uvek branio. I trebala je, ja se toga ne stidim. Ako ne može rečima da mi objasni, uvek sam za to da me bije", izjavila je Miljana.

Takođe, ona je otkrila i da li bi radije išla putem ljubavi ili ostala uz porodicu.

"Jutros si plakala na Zolinom ramenu, rekla si da ne želiš da ga izgubiš. Imaš majku koja ne želi da te vidi sa njim. Da postoje samo dva autobusa posle Šimanovaca, Banja Luka ili Niš?" glasilo je pitanje.

"Porodica mi je najvažnija, oni se nikada neće odreći mene. Mama svašta kaže, njoj su emocije pojačane. Oni će mene podržati, ja im nikad neću okrenuti leđa. Ja moju porodicu volim najvše. Pitanje je malo glupo, zato što imam neke opcije. U Banja Luci neću živeti, ja sam planirala da kupim stan i otvorim salon. Ako budemo zajedno, živećemo negde na pola puta, na polovini. Novi Sad ili Beograd, a ja ću redovno posećivati porodicu, kao što će i oni mene. Što se tiče Zole, alkohol je učinio svoje. Obećala sam svima da do Nove godine ne pijem", istakla je zadrugarka.

