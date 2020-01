ON JE LJIGAVAC! Miljani oduzet BUDŽET, Marija Kulić oslula paljbu po Kendiju! (VIDEO)

Stefan Kandić je kao ovonedeljni vođa odlučio da Miljanu Kulić ostavi bez budžeta, na šta je ona burno reagovala i prozvala, a da nije birala reči.

On je, povrh toga delio novac prema svom nahođenju, pa je bez obzira na sve njenoj mami Mariji Kulić dao srednji budžet, uz obrazloženje da poštuje njene stavove, kao i godine koje ima.

Ona je, na iznenađenje svih rekla sve najbolje o njemu, pa priznala da u Miljanine rasprave sa ukućanima ne želi da se meša.

- On je momak o kom ja imam lepo mišljenje od prvog dana. Što se tiče podele budžeta, zadovoljna sam i svaka mu čast, ispoštovao je i nas starije. Apsolutno se slažem, da sam ja na njegovom mestu isto bih tako podelila. Posebno mi je drago što je ispoštovao devojke i Milicu i Marijanu, to su osobe sa kojima je hteo da ostvari vezu. Ispao je džentlmen i baš sam gledala kako će da im podeli budžete. Vidi se da je njemu stalo do rijalitija i želi da ostane što duže. On se bori da ima neku pričicu da bi ostao duže, ja mu to želim prvenstveno jer je zanimljiv, ima šta da kaže kad se javi i volim da vidim prizemne i kulturne momke. To što se Miljana svađa sa njim je njen problem, ona se previše ubacuje. Ispoštovao si prijatelje, toliko od mene - rekla je Marija.

- Nemoj da pričaš o meni, ja sam rekla da je on ljigavac, nula budžeta si mi dao! - rekla je Miljana.

