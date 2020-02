TI NISI ISPOŠTOVALA DEVOJKU SVOG NAJBOLJEG DRUGA! Kulićka oplela po Matoroj, nije joj bilo DOBRO!

Jovana Tomić Matora, po mišljenju brojnih zadrugara, napravila je ogromnu tenziju u rijaliti kući u Šimanovcima kao ovonedeljni vođa, kako se navodi, nepravednom raspodelom budžeta.

Među svima, najviše se istakla Marija Kulić, koja je na vrlo lukav način istakla da je Matora bila i više nego prostrasna, a da pojedincima zapravo nije želela da se zameri.

"Ja sam danas komentarisala, ali hoću da dodam da ako se ona već vodi time ko kako poštuje Sanju, zašto onda nije ispoštovala devojku svog najboljeg druga? A to je Mlađa!" rekla je Marija, a zbog ovih reči Matoroj je momentalno stala knedla u grlu.

"To ne znači ništa, naši prijatelji su meni davali velike budžete, a Sanji mali! Smatram da Nina uopšte nema lepo mišljenje o meni i to je to. Tako sam htela da uradim!", pravdala se Matora.

"Podela budžeta treba da kaže kakvo mišljenje imaš o njoj! Ako si Ivi dala lep budžet, znači da imaš lepo mišljenje o njoj! Davida si ispoštovala zbog Ane, a Mlađu nisi!", nastavila je, pak, Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir