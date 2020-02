OVO JE RAZLOG ŠTO JE MILJANA IZBAČENA! BRUTALNA OPTUŽBA: Mešaju se terapije, dete mi je ugroženo! OVO JE LOGOR

Nakon što je Miljana Kulić napravila haos u Beloj kući, Veliki šef doneo je odluku da zadrugarka bude izbačena sa imanja, te je voditelj Milan Milošević saopštio odluku.

Naime, Miljana je u iznela niz optužbi na račun produkcije, te je istakla kako je ona ugrožena u rijalitiju.

"Mešaju se terapije, svašta mi se daje"!

"Tata, pritisak mi je 190 sa 112, Zorica mi je dala lek. Pijem lekove napamet, ne zna da li smem to da pijem. Niko neće da reaguje, ne znam šta da radim. Marko Miljković je ulazio u apartman. Tata, imam velike probleme, momentalno kreni po mene. Ozbiljne stvari su u pitanju, mešaju se terapije, svašta mi se daje. Neka mi pomogne neko, ugrožena sam. Obezbeđenje je došlo sa pritiskom 190 sa 112 i sa 120 otkucaja da me vodi u zatvor. Niko neće da reaguje, morala sam da bacim aparat u afektu", govorila je Miljana, a onda ju je voditelj Milan prekinuo i otkrio da Kulićeva ne govori istinu.

"Gledaoci su videli koliki je Miljanin pritisak, snimljeno je! 148", govorio je Milan, a onda je Miljana nastavila:

"Videli su gledaoci! Nije mi dobro, pritisak mi je visok, napamet pijem lekove ovde, uzimam od zadrugara, Zorica mi je dala lek, ne znam da li smem to da pijem. Momentalno ih zovi da me puštaju odavde. Molim vas, ne može niko u dečiji apartman da ulazi! Moje dete je ovde ugroženo! Tata zovi advokata, ovo je logor, ovde me maltretiraju", govorila je Miljana, a nakon svih ovih uvreda na račun produkcije, Veliki šef je doneo odluku da Miljana bude diskvalifikovana.

Kurir.rs

Kurir