DRAMA U VILI! Izbačena je iz Parova! Njen dečko se kladio na nju, IZGUBIO 10.000 € pa napravio haos!

Tanja Šustić je zahvaljući glasovima publike spasena izbacivanja iz vile "Parovi", ali Teodora Čelarević nije imala tu sreću.

Ona je napustila luksuznu vilu u Zemunu, budući da je dobila najmanje glasova publike 5,9 odsto.

"Alberta sam očekivao na prvom mestu. Što se tiče Teodore, bilo mi je logično da ispadne jer nema ništa bitno da pokaže ovde. Njena ljubav sa Mastorom je bezvezna i bolje što je ispala jer ko zna kako bi se to sve završilo", rekao je Milutin Radosavljević.

Džonatan Masttor je predosećao da će njegova devojka izaći i napravio je scenu zbog koje je završio u izolaciji.

"Ja sam se kladio sa Mastorom da će Teodora večeras da ispadne. On je tako izgubio opkladu od 10.000 evra. Smatram da je Teodora dobar rijaliti igrač, ali mislim da ju je Masttor sputovao da dođe do izražaja. Da li je večeras namerno iscenirao sve da bi završio u izolaciji to ne znam, ali znam da je rekao da ako ispadne njegova devojka i on će napustiti rijaliti. Eto, on to nije uradio", rekao je Alberto.

