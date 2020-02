OSTAVILA SI DETE ZBOG LJUBAVI OD 20 DANA! Edis CINKARIO Erminu i razotkrio sve njene TAJNE! RUSVAJ! (VIDEO)

Ermina Pašović čula je šta su o njoj pričali Mensur, Mina, Dragana, Edo i Lepi Mića tokom razgovora u pabu. Tada su oni komentarisali Erminin potez da ostavi dete zbog Baneta Čolaka, a spomenut je i Erminin odnos sa Gagijem Đoganijem.

"Od Mensura nisam ništa bolje očekivala, Mina je ćutala, a u Eda sam mnogo razočarana. Njega sam mnogo gotivila. Edo tačno zna kakvo ja mišljenje imam o njegovoj situaciji. Draganu nema potrebu da komentarišem. Meni je Gagi najbolji prijatelj i tačka. Od Miće ništa manje nisam očekivala, to je Mića", govorila je Ermina.

foto: Pritnscreen

"Ti si mene ovde cinkarila, to je mene iznenadilo, a nisi imala razlog. Ona je to prenela. To je jedno. Da, ja sam rekao da je ostavila dete zbog ljubavi od 20 dana", pričao je Edo.

"Govoriš mi ti, a u kojoj si ti situaciji", dodala je Ermina.

"Ja sam sa Draganom dve godine. Sada si rekla da ti je Gagi najbolji drug. Koliko puta ste se videli pre rijalitija? Ja sam svoju decu ostavio kod njihove majke. Ermina, ti si sa svima bila ovde dobra i posvađala se", govorio je Edo.

foto: Pritnscreen

- Koliko si ti dugo sa Draganom? Nemam razloga da se pravdam. Od tebe me je to iznenadilo. Ja tebe više ne gotivim. Ovo nisam očekivala od tebe. Smatram da, ako si mi prijatelj, nisam očekivala da komentarišeš. Ovde ima svega, samo nema prijateljstva. Ja sam tebe Dragana gotivila iz poštovanja prema Edu - pričala je Ermina.

- Kakvo crno prijateljstvo. Nemoj ti meni: "Iz poštovanja prema njemu". Nisi bitna jer si Banetu bivša devojka, sada mu je Ivana devojka - rekla je Dragana.

Kurir.rs

Kurir