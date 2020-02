MAJKA SUNA SEDELA JE I PLAKALA KAO MALO DETE! Progovorila o tužbi protiv Santane: Ovo mu NEĆU OPROSTITI!

Kako je Mirko Gavrić jedan od zadrugara na tapetu za izbacivanje, njegova majka Suna pojavila se u studiju kod Dušice Jakovljević kao njegova podrška. Tom prilikom, progovorila je o tužbi koju je podigla protiv Bore Santane, jer joj je rasprava sa njim preko glave. Kako je istakla, ovo mu neće oprostiti. a advokata je, kaže, pozvala tek pošto se dobro isplakala i razmislila o svemu.

"Smatrala sam da je poslednji put da ću biti spominjana, ali baš sam bila ponižena... Bora je dete koje je kod nas dolazio, a ja sam ga prihvatila oberučke. Spominjao je mrtvog oca, moje ime, spajao me sa ljudima, za mene je to bio šok. Tačno je da mu je Mirko opsovao, a onda se on branio kako se branio. U raspravu Bore i Mirka nikada se nisam mešala, oni su potpisali ugovor, imaju prava da se vređaju, ali ovoga puta nisam mogao da pređem preko toga, predala sam tužbu", rekla je voditeljki Suna, a zatim je objasnila kako je rešila da podigne tužbu.

"Sedala sam i plakala kao malo dete. Sedela sam sama, dobro sam razmislila, a onda sam sutra pozvala svog advokata. Predato je i idemo dalje, ovo mu neću oprostiti", istakla je ona.

