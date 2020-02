OVO JE PRAVA ISTINA O SANTANINOM VRUĆEM SNIMKU SA DRUGIM MUŠKARCEM! Sve isplivalo u žestokom obračunu s Gavrićem!

Kada je Nini Babić postavljeno pitanje o ljubomori prema Kemezovoj i rečima da je "na vreme trebalo da umiri Boru Santanu sa kojim je u vezi", na odgovor se nadovezao i Gavrić, koji je sa cimerom već imao žestok okršaj pre samo nekoliko noći.

"Baš je obrnuto. Ja sam Mlađi baš govorila o tome. A ne da mi se psuje mrtva majka... nisam kao Bora, ja nikada nikome nisam ospovala, niti imam sestru, niti brata. Niti to imam u navici. Mislim da je ona trebalo da ga urazumi", rekla je Nina, a onda ju je Bora prekinuo.

"Sprčena je, kao tetka, pogledaj joj vrat. Oni namerno mešaju Milicu, da bi me povredili, da bi se oni digli na taj način, to je uradio i buljavko Mirko, ova mala babetina, ima 20 godina, a pogledajte kako izgleda. Neka stane Zorica sa strane, pogledaj ti kako ovo izgleda", brecnuo se on.

"Da li je istina da si suflirala Bori dok se svađao sa mnom? Ja sam video u nekoliko navrata, pa mi je i par ljudi potvrdilo", "uleteo" je bio Mirko.

"Mirko, ti si rekao da imaš snimak kako ja oralno zadovoljam muškarce?" upitao ga je Bora.

"Ne, ja sam rekao da je moj stan pod video nadzorom", tvrdio je, pak, Gavrić.

