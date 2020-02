ŠOK INTERVJU MARIJE ZONJIĆ! Raskrinkala zadrugare, ocrnila Taru i Minu, pa otkrila zašto Karić ne može ništa s Ivom

Marijana Zonjić već neko vreme je van imanja u Šimanovcima, ali svakodnevno prati šta u rijalitiju rade njeni nekadašnji cimeri. Atraktivna pevačica je pristala da komentariše i analizira dešavanja u Beloj kući.

Priznaje da je mnogo toga saznala o mnogima tek kada je izašla iz rijalitija, te da su joj se ljudi sami javljali i prenosili joj informacije.

Da li si prežalila što više nisi deo Zadruge?

Jesam, imam milion obaveza, počela sam da radim da nastupam. Mnogo sam tražena sada. Srećna sam jer više ne moram da gledam pojedine zlobnike, kao što je Iva Grgurić. To je zlo, pritajeno. Ona je zadojena mržnjom. Ljudi su mi se javljali i pričali užasne stvari o njoj.

foto: Printscreen

Šta na primer?

Recimo da je spremna da navede tog matorca koji ju je finansirao na smrt. Planirala je da ga ubedi da joj prepiše neki stan, a onda ga je odvela do infarkta, nije mogla da ga gleda. Kada je video kakva je budala, oterao ju je kao psa.

Da li istina da je ona opasna devojka i da ima jake ljude oko sebe?

Istina je, čula sam da sve rade za nju. Da su pljačkali matorce zajedno i uzimali im pare i zlato. Iva ih je navodila, a oni su krali, pa su posle delili sve to s njom.

Miljana je vraćena u rijaliti, a ti si i dalje napolju. Kako to komentarišeš?

Nemojte mene da stavljate u isti koš sa Miljanom lujkom Kulić.

foto: Printscreen

Misliš da je Miljana psihički neuravnotežena?

Naravno da jeste. Njoj seva ludilo u očima. Ona deluje bezazleno, ali u njoj je ludača opasna. Ona ili će sebe da ubije ili nekoga. Uglavnom, Miljanu čeka neko zlo kad izađe iz "Zadruge".

Kako komentarišeš navode da je Stefan Karić gej i da voli muškarce?

Ne znam da li voli muškarce, u to ne ulazim. Može da voli i dinosauruse, on je meni aseksualan. Mislim da se njemu ne diže na akrepe kao što je Iva Grgurić. Ona se hvalila kako nije mogao da je kresne. Ko bi mogao da kresne onu vreću g*vana?

foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Šta kažeš za ponašanje Tare Simov, koja stalno histeriše?

Da li vredi komentarisati tu malu prljavušu? Ona je štrokica jedna, prljavica kakvu nisam videla u životu. Nedajbože da neko oseti kako joj smrdi garderober i njene krpice. Pravi se da je drugarica Ani Korać, a mrzi je jer joj je otela ko zna koliko lovatora. Pa ko će anoreksičnu nakazu?

foto: Sonja Spasić

Šta Mateja vidi u njoj?

On je super dečko, lep, pametan, ali ide linijom manjeg otpora. Video je da lujka opstaje jer je ludaja. Zalepio se za nju da bi ostao u "Zadruzi“. A ona napolju nikada nije imala ni dečka ni vezu. Niko neće taj otpad. U rijalitiju je našla dečka prvog u životu. Ona će njega povrediti.

A odnos Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića? Imaju burnu vezu.

Ne dopada mi se te njihova priča. Puno posesivnosti, besa, gneva. Mensur je spreman da ubije nekoga. On je od onih koji imaju crnu minutu. Kad ubiju čoveka, pa kažu da je to bio prekid filma i da ne znaju šta se desilo. Minu volim, ali plašim se da će joj nauditi. Nije on dečko za nju.

foto: Printscreen

Da li Mina i dalje voli Vladimira Tomovića?

Ja mislim da je njoj interesantan, ali ne na duže staze. Ona se samo seksa s njim, tu joj odgovara jer je nimfomanka, a on nezasit. Mina može da se je*e deset puta na dan. Samo joj je ona stvar u glavi.

foto: Printscreen, Premijera

Kurir.rs/Rijaliti

Kurir