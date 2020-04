IMAO SAM FINANSIJSKI PROBLEM: Lepi Mića otkrio DETALJE iz prošlosti! Ulagao u NJEGA, a on ga na kraju IZDAO! (VIDEO)

Lepi Mića je sedeo sa Stefanom Karićem pa se ovom prilikom prisetio nekih prošlih vremena. Kariću je odlučio da ispriča kako ga je jedan od prijatelja prevario.

foto: Printscreen/Youtube

"Odmah je postao zvezda u to vreme. Nije mogao da radi turneje, nego po kafanama. Ja ubedim upravnika da potpiše ugovor. On je dobio platu dve ili tri hiljade maraka. I on nije hteo to da čuje, jer je bio kod privatnika, pa je imao bakšiš. Ja njega ubeđujem. To je šetalište u Bosni bilo, naroda milion. Peti, šetsi dan bašta krcata, mi zavrćemo, idu pare na uši. Vidim on nervozan. Vidim ja da mu je grlu umorno, on posle ovoga ode i tezgari. Ja kažem konobaru: "Od veeras svako po 10 maraka ovom čoveku, da ostane" i na mesec dana skupi 150 maraka. Za ovo odgovaram ja. Fajront i daju svi po 10 maraka. Pevao je kao slavuj i ostao je tu dugo. Mi smo posle postali prijatelji. Pomogao sam mu dosta u karijeri. Zvao sam direktore diskograske kuće. Upoznao ga sa fudbalerima, sa poznatima... Ali nije imao težinu. Nije bio ta neka priča. Ja sam ga voleo kao čoveka", pričao je Mića i dodao:

foto: Printscreen/Youtube

"I imao ja neki problemčić finansijski i setim se u jednom lokalu da ga gurnem da gostujem. Ja napravim gostovanje. Pola-pola. Napunim ja to kao šibicu i on ne dođe. Vraćene pare. Krio se jedno 15 dana. I nije došao. Kaže otekli mu zubi, ja sam se posle sklonio sa strane. Inače odličan pevač. Posle me zvao i govori mi da mu je žao. Pevao je Šabana, kad ga je spucao u Bihaću jednom, znač kako ga je otpevao. Za pola godine je napravio haos i pogubio se u toj priči. Sećam se, ja otišao na njegov nastup u nekom selu u pi*ki materini, ja ga tu sprovodim kako šta, kako da s ponaša, oni skaču, slikaju se, traže autogram... " govorio je Mića.

Kurir.rs / M.M.

Kurir