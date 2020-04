VREĐA ME SELJAČKI PROSTAKLUK! Marko Miljković grmeo na Anabelu: Ne zanima me što je ona Luni majka! Besneo pred SVIMA!

Anabela Atijas i Marko Miljković žestoko su se posvađali usred "Pitanja gledalaca". Luna je u jednom trenutku napustila crni sto "Zadruge", pošto više nije mogla da podnese pritisak. Pitanje koje je bilo postavljeno bilo je - koliko nastupa joj je dečko upropastio, međutim, njen odgovor bio je samo početak drame.

"Nije mi upropastio nijedan nastup, on je bio na samo jednom nastupu, gde smo se super proveli. Nije mogao da ide na moje nasupe, a moji nastupi su većinom preko", rekla je ona, a odmah zatim njena majka prokomentarisala je u svojim izlaganjima da nije mislila da je Marko bilo šta upropastio, koliko je uvek priređivao ljubomorne scene.

"Luna me uvek nakon nastupa pita kakva sam bila, ja sam to pratio reko lajv strimova, govorio sam joj šta je trebalo da radi ili ne. Moje mišljenje da nije profesionalno da pipka gosta, na taj način mu daje povoda da i on nju pipka, nije bila nikakva ljubomora u pitanju. Rekao sam joj da se ne izuva na bini, to je neprofesionalno po mom mišljenju. Jesmo se mi svađali zbog toga, ali nisam mislio ništa loše, priznajem da sam bio prva dva puta grub. Ona se mnogo popravila, jer je bila savetovana", rekao je, pak, Miljković.

"Da li vam je krivo što ste dozvolili što Anabela kvari vašu ljubav?" glasilo je onda pitanje za Marka i Lunu, nakon čega je rasprava planula poput vatre.

"Ne dozvoljavam da mi se neko meša, Luna dozvoljava. Ko je Anabela da spominje neke naše stare rane iz 'Zadruge 2'? Zbog toga sam bio grub. Luni sam izričito tražio da se nikada ne vraćamo na prošlost", istakao je on.

"Sinoć mi se mamino izlaganje nije dopalo, ja ne volim što je Marko sinoć galamio na nju, poznavajući njega, znam da i te kako može da povuče kočnicu", izjasnila se i Đoganijeva.

"Tvrdila sam da je za svađu potrebno dvoje. Nisam direktno aludirala na Markovo pijanstvo, a Luna je shvatila da sam aludirala na njih, to nije tačno", izjavila je Anabela.

"Ja se vređam na seljački prostakluk. Ne želim da mi uvijaš priču, reci mi sve što imaš u lice, a ne da mi govoriš da sam se popravio. Gde se završavaju svi Anabelini govori, sa fanovima, neću da dozvolim da se neko meša, ne zanima me što je Lunina majka u pitanju", besneo je Marko.

"A nisi je maltretirao?" upitala je Anabela, pa kada je Miljković osuo paljbu, Luna je demonstrativno napustila prostoriju.

