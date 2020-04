DA NISAM UŠLA OVDE ZAVRŠILA BIH U LAZI, ZAVEZANA ZA KREVET: Luna Đogani iznela kroz kakav UŽAS je prošla (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković su ponovo imali raspravu nakon što je Žoganijeva shvatila kako on gleda na njihov raskid i bila u šoku kada je shvatila da bi on sa njom spavao u krevetu i da dođe do ljubavnog brodoloma.

foto: Printscreen/Youtube

"Ti i da raskineš, ti bi spavao sa mnom u istom krevetu? Sad si rekao da ti to nije bitno, nisi me pecnuo, nego si hteo da ispadneš kao... Bravo šmekeru, a šta ćemo sa tvojim prethodnim šmekerskim delima dok sam ja bila napolju?", upitala je Luna, a on se pravdao:

foto: Printscreen/Youtube

"Ništa ja nisam radio, vidiš šta rade ljudi ovde koji su u vezi. Ja sam znao da će ti smetati, ali nisam znao da će ti toliko baš" branio se Miljković što je Lunu razbesnelo pa je priznala:

"Ja da nisam ušla ovde ili bih završila u Lazi, ležala bih u krevetu negde zavezana, ili bih otišla negde daleko i promenila identitet, živela drugi život! Do jula bih tako završila, pogasila društvene mreže i sve, da ne dođe do mene “Zadruga”. Nisam mogla da izdržim", pričala je Luna, dok je Marko delovao nezainteresovano, prekinuo je i sa zadrugarima započeo razgovor o hrani.

Kurir.rs / M.M.

