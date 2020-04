OGLASILA SE SANJA NAKON AKCIJE MATORE I PEŠIĆKE: Sebe pere, mene ponižava, a tek će je SPUCATI REALNOST!

Jovana Tomić Matora promenila je svoje ponašanje u "Zadruzi" otkako je posle telefonskog poziva sa doskorašnjom devojkom Sanjom Stanković shvatila da se ona, navodno, pomirila s bivšim verenikom, s kojim je, kako je uverena, sada u vezi. Sanja se oglasila pa poručila ovo.

Matora je u "Zadruzi" uništila sve što je podseća na Sanju, a potom nastavila druženje sa Lunom Đogani i Anabelom Atijas, što je Sanji, između ostalog, smetalo. Međutim, tu se nije zaustavila, već je otišla korak dalje - sinoć je tokom žurke pozdravila Sanju i "njenog verenika", a potom Jelenu Pešić strastveno ugrizla za grudi.

foto: Printscreen

"Nemam komentar. Jako je ružno to što radi. Nemam šta da kažem... Šta biste vi rekli kada biste videli da vama to neko radi" besna je bila Sanja na početku razgovora.

foto: Printscreen

"Ja sam u šoku zbog toga šta sve ona izgovara i radi. Ne znam da li to radi da bi oprala sebe ili je toliki egocentrik, pa misli da će joj biti lakše ako mene ponižava, a nije ni svesna da će je tako spucati realnost kada bude izašla. Ali ne njena realnost, nego zapravo prava realnost - da taj Bubili ne postoji u mom životu i da me on ne zanima. Ni u malom mozgu mi nije", razočarana je Sanja.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir