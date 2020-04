TORTA IMA JOŠ JEDNU SA STRANE U PAZARU?! Tek da čujete ko ga je raskrinkao: Mitrova van sebe od besa, trese se kao PRUT!

Posle žestoke svađe sa Edisom Fetićem, Dragana Mitar plakala je u pabu, a onda i u dvorištu Bele kuće "Zadruge". Pričala je o svemu 200 na sat, pa spominjala i supruga od kojeg se razvodi, ističući da joj "greške ne trebaju u životu". Zorica Marković sa Đedovićem i Čolakom pokušavala je da je smiri, ali bezuspešno, jer zadrugarka od nervoze više nije znala gde bije.

"I on je moja životna greška i šta ćemo sad... Što se ne zapitaju šta je uzrok svega? Može da funcioniše i bez mene, evo sad vidimo, nemoj da se foliraš", pričala je Dragana.

"Ohladili ste se i ti i on, sad kad dođe kraj vi ćete se razići i to je to. On je krenuo da se osveti ženi, kad je video Vladimira hteo je tebi da se osveti... Sad je poznat, k*raće se sa estradom", prokomentarisao je Đedović.

"Ne trebaju mi više greške u životu... Ja imam kući haos sa Sinišom, on ode za Novi Pazar", nastavila je uplakana Mitrova.

"Dragana, ne želim ti, ali od ove priče nema ništa... Ta devojka za koju sam rekla postoji, trčao je za njom kao majmun... ona je iz Novog Pazara", šokirala je Zorica Marković.

