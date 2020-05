DISKVALIFIKACIJA?! ŽENSKI FAJT U RIJALITIJU! Gađala je flašom u glavu, nastala pometnja! JEDVA JE OBUZDALI! (VIDEO)

Iva Grgurić svog dečka Filipa Đukića imenima bivših momaka - Stefana Karića i Marinka Zovka, što su zadrugari prokomentarisali, a sve je to iznerviralo Taru koja ju je gađala flašom.

- Pričali smo, to se dešava. Sada će da ispadne da imam emocije prema Stefanu. Non-stop se ovo komentariše, naravno da mi je to u malom mozgu - rekla je Iva.- Ona sve radi zbog rijalitija. To veče sam prenela Đedoviću i Tari da je Filipa nazvala Stefanom i Marinkom. On je bio u alkoholisanom stanju, pa nije skontao. Ovog momka će da unakazi, a počinjem da sumnjam da ovo Filipu sve odgovara - prokomentarisala je Nina Babić.

- Mnogo je gore to šta vama muškarci ovde izgovore, pa opet legnete sa njima - dodala je Iva.

U toku razgovora o Ivinom odnosu sa Filipom, umešala se Tara Simov, ušla je u klinč sa Ivom, a onda ju je nakon što joj je Grgurićeva spomenula roditelje, gađala flašom.

- Ti si poslednja koja treba da mi se obrati. Jedan ti plaća stan, dva te j*bu, četvrtog voliš - govorila je Tara.

- Mene bar roditelji vole - dodala je Iva, a onda je Simova odlepila i gađala je flašom.

