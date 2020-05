ZATO SE NE JAVLJAM KAD SMO ZA CRNIM STOLOM! Denser nikad iskrenije o blokadama u govoru: Voleo bih da nije TAKO (VIDEO)

Pošto je ustao da da svoj glas, po njegovom mišljenju, najhrabrijem zadrugaru ili zadrugarki, Gagi Đogani objasnio je da se upravo zbog blokada koje doživljava u govoru i ne javlja da ragovara često kada sedi za crnim stolom. Denser je objasnio da ni ovaj zadatak nije uspeo "iz cuga" da ispuni jer mu je "stao mozak", pa istakao kako takvih problema van crnog stola nema.

"Prvo ću one koji su hrabri da kažu. Na prvom mestu ću staviti Miću. Drugi (zadrugar) je Ivana Šopić, njeno izlaganje mi se dopada, sviđa mi se njen vokabular i rečnik koji koristi. Sviđa mi se kako se brani i kako me ponekad brani. Treća osoba, ima dosta njih... Ali treća osoba, hrabra, koja mi se dopada, sviđa mi se Milica. Ona je hrabra. Njena izlaganja mi se dopadaju, drži mi pažnju, za svoje godine je dosta pametna. Kad ona ustane ja bukvalno, bukvalno... stao mi je mozak. Iz ovih razloga ja ne pričam puno za crnim stolom. Van stola mi je lako, ne dešavaju mi se blokade. Voleo bih kad bih bio aktivniji", opravdao je on u trenutku svoju usporenost.

"Jelena Pešić je aktivna, ali, kao što je Anabela rekla, ona je suzdržana a imala bi puno toga da kaže. Broj dva, Filip, njega ću reći a to mi se dopada što se ne meša u svaku temu. Kao ja koji ne komentarišem teme koje me ne zanimaju. Stefan isto ne komentariše kad ga ne zanima, tu si sličan meni. U zadnje vreme si aktivan. Mislim da je vreme doprinelo da ne možeš da izdržiš."

