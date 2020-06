UDARIO SAM PESNICOM, RUKU SAM POLOMIO! Fetić progovorio o NASILJU u vezi sa Draganom, ona se zbunila! (VIDEO)

Edis Fetić i Dragana Mitar gledali su svoje snimke, a onda progovorili o nasilju.

Edo se nije složio da je nasilnik, s obzirom da, kako kaže, nije on bio taj koji je Draganu udario.

"Ja sam te večeri došao do saznanja o kakvom je nasilju reč. Ona je stajala na vratima, ja sam je pomerio. Ako sam zbog toga nasilnik... U pabu sam šutnuo stolicu, ako je ona udarila nju, onda se ja izvinjavam. Ako je ovo nasilje, ja to prihvatam, to se neće ponoviti. Ja ne znam šta drugo da uradim. Da se vešam, neću sigurno. Neka kaže, to sam tražio ono veče kada su bili novinari. Ona je prošla jedan vid nasilja i ja moram da budem pažljiviji prema njoj. Da, udario sam pesnicom, ali ovde su ljudi milion puta slomili vrata. Jeste, udario sam u svoj plakar i svoju ruku slomio. Udario sam u svoj volan, nikoga nisam oštetio", rekao je Edo.

foto: Printscreen

"Da, imali smo tu u stanu. Inače, generalno... Ja ga ne znam u tom izdanju, zato što mene to... Osećam se ja loše", rekla je Dragana, a onda ju je Edo prekinuo.

"Te stvari izazoveš ti kod mene, devojko! Kada su ljudi u crvenoj zoni, treba ih pustiti, razgovarati i spustiti u zelenu zonu. Ti ne vidiš sebe kako pričaš, ja pokušavam da se odmaknem od tebe. Ako je ona u besu, onda sam i ja u besu. Ja se sklonim i pustim je, a ona mene nikad ne pušta, nego me namerno turira. I da sam najgori nasilnik, neću uraditi ništa što može da škodi i meni i njoj. Nju je Vladimir ovde ložio da sam ja nasilnik. Ima i još nešto što nije rekla", dobacio je Edo, pa je Marko Đedović navalio na njih.

"Za šta sam lagala? Da nisam imala nasilje? Ja nemam zbog čega da se opterećujem. Kod mene je sve crno na belo. Što se tiče mene i bivšeg supruga, kod nas je sve jasno. Sve što se desilo, sve se zabeleženo i složeno u folderima. Niti Edis, niti Marko imaju veze s tim! Što se tiče Jovana (sina), ne sekirajte se previše. Ja mirno spavam i nemam nikakav problem", izjavila je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir