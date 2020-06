MATORA DOBILA SUROVU PORUKU OD SANJE ČIM JE IZAŠLA: Gušila se u SUZAMA uživo u emisiji! Nije joj dobro! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora napustila je sinoć rijaliti, a kada je pričala o Sanji Stanković, počela je da plače.

"Malo mi je teško... Ne znam iskreno, razmišljala sam šta će biti sutra, osim što ću ići kod svoje porodice. Znaš kad ne znam šta me čeka sada. Najviše bih volela da vidim nju (Sanju). Samo bih je sada zagrlila, iskreno. Šta god da je, ne znam šta se dešava, delimično sam kriva za taj raskid. Ovo što sam ja uradila, ta afera narukvica i taj ples, nemoguće da je to samo presudilo za raskid", govorila je Matora, pa posle još bezuspešnih pokušaja da dobije Sanju, nastavila je da lije suze.

"Tako sam i mislila... Ona nije osoba koja bi se sada eksponirala da ima neku vezu, ja verujem i kapiram... Sinoć me je zbunila i poruka od Kije. Spremala sam se na ovo. Biće mi teško. Volela bih da je tu neko od mojih prijatelja. Samo bih volela da kada prođe neko vreme da mi se javi. Darko, ja u Lunu nikada nisam bila zaljubljena", rekla je Matora.

U međuvremenu, Sanja je voditelju poslala poruku koja ju je razbesnela.

"Znam da si samo želeo da učinoš dobro delo, ali nema potrebe za tim. Sve što imam da joj kažem reći ću joj u četiri oka. I da, da joj skratim muke, nemam dečka, niti je bilo koja druga osoba kriva za naš raskid. Kriva je samo ona. Ponovljena greška nije greška, već izbor", napisala je Sanja.

"Lepo je naučila šta će da kaže... To kao: "Ponovljena greška" i sve to. Neverovatno mi je da sam ja kriva za sve. Drago mi je što ti je poslala poruku. Nisam samo ja kriva, mi ćemo da pričamo... Ja sam osoba koja non-stop razvija filmove u glavi. Verovatno sam ja izabrala Lunu, tebe ne volim, ti si sa mnom raskinula zbog toga. Priča za malu decu. Iskreno, mislila sam da će da me sačeka i da sam toliko zaslužila", rekla je besno Matora.

