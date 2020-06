REKLA MI JE DA JU JE SLOBA ZVAO DA SE VIDE! Anabela otkrila sve što njena ćerka nije, a Luna je poručila: Odvratna sam!

Luna Đogani imala je prilike u svojim "Uspomenama" da vidi sve detalje ljubavi sa oženjenim Slobodanom Radanovićem, a Anabela Atijas je otkrila da je Sloba Radanović zvao Lunu da se vide.

"Videli smo snimke sa Slobom, ne znam šta bih rekla, sve ste gledali prošle sezone. Videla sam snimke šta sam mu ja govorila, koliko sam ja bila glupa devojka, pričala sam mu sve što ja nisam radila, čuj ja da nekome dajem savete kako da se ponaša u rijalitiju. Nikakav osećaj nemam prema njemu, potpuno sam ravnodušna prema njemu. Iskreno, da mogu da vratim vreme, nikada do te bih uradila. Naravno, ovde nisu pušteni ružni trenuci. Posle ste videli slike posla, žao mi je što niste pustili Savin i moj spot. Nisam očekivala slike sa Markom, videli ste zajedničke slike sa promocije "Siktera", možete videti da smo jednom drugom podrška. Videli ste i Gastoza, slike iz tog kafića, hoću 50% procenata od Mlađe kada izađem. Videli smo i molakanje za ljubav, tu sam odvratna! Kako da pričam da sam zavodnica, kada sam radila to" pričala je Luna.

"To što ti ljudi pune glavu da si paćenica, ne mora da znači da to jesi! Niko nema pravo da te tako zove" dodao je Miljković.

"Ja ne govorim da sam ja paćenica, rekla sam u "Magazinu In" da sam tako slatka i umiljata na početku veze, kada zavolim onda postanem paćenica. Nijedan muškarac to ne voli, da se razumemo, ne treba to da radim. Želim da vratim onu Lunu pre "Zadrugu 1", kada sam bila prezaljubljena u sebe. Falile su mi fotografije sa porodicom, videli smo slike sa Tenerifa, koje su prelepe" govorila je Đoganijeva.

"Rekla sam da su Sloba i ona bili lep par, nekako, svašta se tu izdešavalo, ali bilo ih je lepo gledati. Lepo mi je da gledam kako Luna flertuje sa Markom, to je zaista bilo lepo. Sećam se da je bilo momenata kada nisam bila za vezu Slobe i Lune. Meni se desilo da sam ostala bez velike ljubavi, ko sam ja da glumim Boga. Imala sam osećaj da to neće izaći na dobro" komentarisala je Anabela.

Anabela se osvrnula na viđanje Slobe i Lune pre ulaska u "Zadrugu 2".

"Posle "Zadruge" ona i ja smo videle da nam Sloba gleda storije, a ne prati nas. Rekla mi je Luna da ju je Sloba zvao da se vide. Rekla mi je da ona oseća potrebu da se vide, rekla sam joj da se vidi sa njim ako joj je potreban blagoslov pred ulazak u "Zadrugu 2" istakla je Atijasova.

