LUNINA TETKA USRED NOĆI DOŠLA U NJEN STAN! Otkrila u KAKVOM STANJU je Đoganijeva i šta će se desiti posle FINALA! ŠOK

Luna Đogani napustila je "Zadrugu", gde je ove sezone bila gost, a ne takmičar koji se takmiči za glavnu nagradu. Nju je u toku noći u stanu posetila tetka Nađa Đogani, sestra njenog oca Gagija, koja nam je otkrila kako se Luna sada oseća.

- Luna se dobro drži, sve je u redu, jaka je. Nije pogledala klipove još uvek, pa da zna šta se zapravo dešavalo. Kad Marko izađe doći će kod nas. Gagi, Marko i Luna, još devet dana. Biće to porodični skup, to su mi planovi. Podržavam tu vezu. Nesuglasice svuda postoje, ali sve je to za mladost - rekla je Nađa Đogani.

- Luna je bila emotivna, plakala je. Jedva je čekala da izađe. Krivo joj je što nije mogla da nas odbrani zbog mame svoje. Ona sve zna, sve je shvatila. Sve je protiv nje, sve je ona navodno grešila, ali videće sama. Rekla sam joj da nije grešila, neka je, i ja bih kao ona uradila. Nije normalno da se majka onako ponaša, neka je majka 100 puta ne može to da radi. Gagiju su bitna samo deca, a Anabela ne. I njemu su tamo u glavu ubacili da je sam za sve kriv, a nije - kaže Nađa o Anabeli Atijas i njenom odnosu sa Lunom i Gagijem.

Kako je navela Lunina tetka, pobednica "Zadruge 2" srećna je što je ovu sezonu napustila ranije, 10 dana pre finala, koje je zakazano za 10. jul.

