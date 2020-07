LJUBAVNICU MAJU NAPALI SA SVIH STRANA ZBOG JANJUŠA: On ima dete, nemoj da nosiš nečije SUZE! Tata ti je BOLESTAN! VIDEO

Velika polemika o odnosu Maje Marinković i Janjuša se nastavila i nakon što je on otišao u pab.

Priključila se Mima Živković, koja je zaključila da Maja nikada nije imala realnih problema u životu, da je razmažena, pa je osula paljbu i po njenom ocu Takiju. Pevačica je takođe zaključila da se Majin otac razboleo jer ga je sanjala.

"Bitno da si donela 10 džakova garderobe. Eto, pati. Karma, možda i on j*be udate. Isti ste. I on sigurno udate. Marš i ti i on. Trebalo je da kaže svaka mi čast, a ne da sam vašarska pevaljka. Što ga baš ja sanjam? Bolestan je, razboleo se", urlala je Mima.

"On ima dete, Majo. Nemoj nečije suze da nosiš, to te stigne kad tad u životu. A i on je ispao govedo. Nekad si sijala, više nemaš tu vedrinu. Pogrešna je borba, svesna si da od toga nemaš ništa. Pričam kao što bih svom detetu rekla", govorila je Zorica.

