OTERAĆU TE U ZATVOR, ORGIJAO SI I NIKAD TI NEĆU OPROSTITI! Anabela i Gagi u žestokom klinču, pale su JEZIVE pretnje

Anabela Atijas i Gagi Đogani su ponovo zaratili, a Anabela mu je poručila da će ga oterati u zatvor.

Anabela Atijas imala je pitanje za Gagija Đoganija : "Da li si konačno siguran i srećan u, pošto je tvoja želja bila da pokažem svoje pravo lice, da li ti se ostvarila želja, da sam ja gubitnik?"

"Nisi ispala onako kako sam mislio. Mislio sam da ćeš da se izblamiraš. Ti si bacila otrov na nas" rekao je Gagi.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja se nikad nisam izblamirala, u svim rijalitijima, u emisijima. Ljudi iz grada znaju ko je ko. Anabela se nikad nije blamirala. Trebao si da budeš čovek, pomoć ženi koja je pukla po svim šavovima, da dokažeš da si se promenio. Trebao si da staneš pred Lunu i Marka, da kažeš da moraju da me poštuju. Naši najbliži znaju šta sam ja tebi učinila, šta ti meni. Ni za milion godina ti nećeš naučiti. Ti si pokazao svoje lice. Sa svima kul, sa svima dobar, to nisi ti. Imao si priliku da pokažeš da si se promenio. Bio si potpuno fejk. Ja sam ti dvoje dece rodila, ti se iživljavaš nada mnom. Trebao si da kažeš Marku, da sam prošla sve i svašta, nije dobro, hajde nas troje da joj pokažemo trunku razumevanja i ljudskosti. Vi ste se urotili protiv mene. Bog nek ti oprosti. Za mene od izlaska odavde, više ne postojiš.Što se tiče dece, ja sam ih vaspitala da te vole, da ti se uvek nađu. Ti si se plašio više da te deca isteraju iz stana. Imao si šansu da pokažeš da si se promenio, ali nisi je iskoristio. Što na meni nisi pokazao promenu? Deca su velika, ne trebam im više" rekla je Anabela.

"Luna te je zamolila da ne radiš ovde. Ti si ušla u rijaliti zbog neke životne priče koja tebe ne pogađa. Ušla si ovde jer ti smeta veza Lune i Marka, i jer si omražena napolju. To mislim i stojim iza toga. Uvek kad ustaneš ovde za stolom, vrtiš dve reči u krug, kako nećeš da ispadneš žrtva. Ja te nisam pljuvao, ti si otrovala i mene i svoje dete. Ti kad izađeš odavde, moraš da poradiš na sebi, kako bi bila dobra svojoj deci" rekao je Gagi.

"Ja sam stub za tebe, nemoj da mi postavljaš pitanja, nema komunikacije. Ja sam borac, predstavnica žena koje nisu mogli da unište, takvi bezmu*ovići. Prevarant si, ja sam došla malo da te uzdrmam, da opravdaš honorar. Ne daš mi da živim s mužem, trudiš se da mi pokvariš. Dužan si mi ogromne pare, u zatvor ću te poslati zbog toga. Nisi mi pomogao kad nisam imala gde" rekla je Anabela.

foto: Printscreen/Youtube

Gagi i Anabela su ušli u žestoku raspravu za crnim stolom.

"Kad si imala 16, 17 godina, bila si sa dečkom koji nije živ danas" krenuo je svoje izlaganje Gagi.

"Danas mu je godišnjica" dodala je Anabela.

"Ja sam joj pružio ruku, život, dao sam joj sigurnost, zato što sam je voleo. Nemoj da me okrivljulješ za svoje psihičko stanje. Ja nisam uzrok tvog problema. Nemoj da me osuđuješ za svoje zdravstveno stanje. Što ti ovaj brak nije uspeo?" pitao je Gagi.

"Ti dobro znaš da jesi. Išao si po žurkama, orgijao si. Ti mi nisi dao mira, hoćeš da me pustim razgovor između tebe i Andreja kad te je on molio da me ostaviš na miru? Blankica je imala 15 dana tad. Ti si kriv, nikad ti neću oprostiti" rekla je Anabela.

Kurir.rs / M.M.

Kurir