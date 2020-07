SRAMOTA ME, ANABELA NIJE TREBALO DA UĐE OVDE: Miljković se setio Ene, haosa sa Lunom, pa i KIJE! Otvorio DUŠU (VIDEO)

Marko Miljković imao je priliku da vidi svoje uspomene, gde su se našle brojne svađe sa Lunom Đogani.

On se uhvatio za glavu, a onda i progovorio.

"Svašta nešto je tu bilo... Moji sikteraši, i Aleksandra moja bivša, tatu nisam video... Ena Popov je tu, Dea Tošić isto bivša devojka. Sava, brat Nemanja...", rekao je Marko, koji se svojevremeno "udvarao" Kiji Kockar.

foto: Printscreen

"Bila je onako, normalac. Sedela je pored mene i tako, družili smo se... To je taj neki njen period kada je ušla ovde i bila mi je skroz okej. O Kiji nemam ružno mišljenje. Družili smo se u toj prvoj sezoni i to je fakat, to se dešavalo", pričao je Marko, pa nastavio da govori o svađama sa Lunom:

foto: Printscreen

"Ona je izgubila kontrolu nad sobom, ja sam izgubio kontrolu nad sobom. U nekoliko situacija sam pokušavao da smiri. To je naša najgora svađa. Ne ponosim se zbog toga. Ne bi mi palo na pamet da pipnem Lunu na takav način. Ruku bih sebi odsekao, pre nego da udarim Lunu. Sramota me je. Mnogi bi rekli da sam ženskaroš, ali nisam... Mislim da je Anabela pogrešno postupila kada je ušla ovde, ali opet ni tom situacijom ne želim da se ponosim, a opet ne mogu ni da se kajem. Šta bi bilo da to nisam uradio? Mnogo je tu stvari bilo. Neka misli ko šta hoće. Ja verujem da sam neke napolju i razočatao nekim svojim postupkom. Nisam mogao da budem zlatan, blam", pričao je Marko o odnosu s Anabelom.

foto: Printscreen

"Ja ne mislim da nema drugog rešenja, ako je tako, onda je ovaj svet otišao... Što se tiče njihove veze, ja u to neću da ulazim. Ne zanima me... Jedna je majka, videla sam to i mislim da to treba da važi za sve majke na ovom svetu", rekla je Anabela.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

