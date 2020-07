NAJNESREĆNIJA SAM OSOBA NA SVETU, BOLJE DA SAM BILA SPONZORUŠA: Milica Kemez tužna posle rijalitija, evo šta će s BOROM!

Milica Kemez poznata je po svojoj životnoj priči koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

Podsetimo, Milica je odrasla u hraniteljskoj porodici, u kojoj uslovi nisu bili idealni, te kako je zadrugarka ispričala, proživljavala je nasilje, zbog čega je imala velike traume. Velika podrška joj je sestra Mirela, koja joj je nekoliko puta skretala pažnju na njen odnos sa pojedinim bivšim cimerima.

Osim toga, Miličino učešće su obeležile ljubavne veze sa zadrugarima, te joj je prvi na spisku bio Filip Đukić, sa kim je bila u romansi kratkog daha, ali su čak imali i intimne odnose. Sa druge strane, tu je i burna veza sa superfinalistom Borom Santanom, sa kojim je Milica ostala sve do samog kraja.

foto: Printscreen

Milica je vidno razočarana svojim učešćem, pa je priznala koji joj je plan.

"Ja sam shvatila da ovo nije za mene, ja ću se povući iz svega ovoga, razočarenje veliko zbog svega, i zbog mog ponašanja", započela je Milica i dodala:

"I veza sa Borom, izmajmunisana sam, nisam znala kako to izgleda. Smatram da sam ja izvukla najdeblji kraj iz svega, iz cele te priče, izmaltretirana sam psihički i emotivno. Na kraju sam ispala ja najveće zlo i ološ, mene pljuju ljudi na konto toga, što sam trpela uvrede i nisam htela da kanalim druge ljude. Ne interesuje me više ni na mapi bilo šta, povlačim se i to je to."

foto: ATA Images

"Čime da budem zadovoljna? Napadanjem, urlikanjem, vređanjem... Mislila sam da ću se radovati superfinalu, meni to ne znači ništa, ali mislim da sam zaslužila da budem tu, za razliku od ponekih ljudi. Ja izlazim povređena od ljudi unutra, od drugarica... Ja sam se borila za njega, meni je drago da je on ostao, ja sam uvek htela da on ostane. On mi je govorio da zna da me je ukanalio, meni je sada sve pomešano, ali to je tako", prokomentarisala je Kemezova.

Kemezova je priznala da li joj se sestra Mirela nešto zamerila, budući da je ona neko ko joj je nekoliko puta ukazivala na greške.

"Ništa, ona je sada pored mene, ništa ona meni ne zamera, u odnosu na mnoge, ja sam cveće. Ja sam trenutno najnesrećnija osoba na svetu. Bolje da sam bila sponzoruša i k*rvetina, bolje bih prošla. Od blama bih propala u zemlju", završila je razgovor Milica.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: ATA Images

