NEĆEŠ MOĆI DA UĐEŠ U NOVI PAZAR FETIĆU! Klečaćeš na kukuruzu? Legenda jugoslovenskog sporta besneo na nevernog ZADRUGARA

Edis Fetić gostujući u jednoj emisiji našao se na udaru fanova rijalitija "Zadruga 3". Naime, njemu je zbog afere na imanju u Šimanovcima skrenuta pažnja da u Novom Pazaru više neće biti dobrodošao, te da mu supruga Zilha nikada neće oprostiti neveru.

"Ovde legenda Jugoslovenskog sporta. Drago mi je da vidim Gagu, Draganu. A Eda treba da bude sramota šta je pravio od Dragane Mitar. Ja ću je usvojiti. A ti, Edise, ćeš klečati na kukuruzu, nećeš moći da uđeš u Novi Pazar, svi te mrze, a žena ti nikad neće oprostiti. Pitaj familiju svoje žene, sve će ti reći. Stidi se svega što si uradio Dragani Mitar", besneo je on u "Zadruga, narod pita", a Edu to nimalo lako nije palo.

"Što se sporta tiče, ja jesam igrao tenis... Prvi junior Srbije je iz mog kluba. Bio sam među pet igrača u Srbiji. Dragana jeste vodila računa o meni, to je istina, ja neću nikada ružne stvari govoriti o njoj, ona je moj odabir", izjavio je tada Edis, kojem nije bilo nimalo svejedno.

"A, ja sam slab na moj grad i niko me se neće odreći", dodao je drhtavim glasom.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Pink

