EDIS SE JAVNO IZVINIO DECI I ZILHI: Progovorio o odnosu sa suprugom, Dragana ubledela kad je spomenuo POMIRENJE sa ženom

Edis Fetić se javno izvinio Zilhi Karašik i deci zbog svega što im je učinio dok je boravio u Zadruzi, pa progovorio o pomirenju sa suprugom.

Da li je sve ovo bilo vredno, Edise, da onakvu porodicu rasturiš? - pitala je gledateljka.

foto: Printscreen

"Krivo mi je što sam dozvolila neke stvari. Pošto je rekla da sam promenila 20 muškaraca, neka kaže i 90. Sa kim si, takav si. On je u meni proizveo da to dostojanstvo bude srozano, da sam pogrešila, jesam. O toj emociji najmanje može da priča neko ko nije tu" rekla je Dragana.

"Evo, sada Dragana kaže da sam ja kriv zbog njenog dostojanstva. Ako sam ja kriv, nisam namerno. Što se tiče toga da sam uradio neke stvari koje nije trebalo, jesam. Ali samo ja znam zbog čega sam uradio. Povukle su me emocije. Izvinjavam se i deci i Zilhi. Čim nije uspelo to sa Draganom, nije vredelo - istakao je Edo.

foto: Printscreen

"Nisam se čuo nikako sa Zilhom. Nismo se ni čuli ni videli. Kad sam došao bilo je deset koverata, nisu bile sve od Zilhe. Bilo je to za razvod, i za nešto što sam je pominjao u rijalitiju. Sačekalo me je deset tužbi, ali tri, četiri od Zlihe. Ona ne želi da razgovara sa mnom, mislim da još nije ni vreme za to. Što se tiče dece super komuniciramo. Deca su sa mnom, ja sam ih poželeo. Nije pravila probleme, iako ima odrešene ruke za to. I sad kažem da bih voleo da se pomirimo. Naš raskid (Edov i Draganin) ne sme biti preko telefona. Morali smo se videti pa rešiti. Šta god sam slagao, nisam zbog sebe. Gledao sam da njih zaštitim, prema ženama se postavljam zaštitnički" rekao je Edo.

Kurir.rs / M.M.

Kurir