GOLUBOVIĆEVA UJELA GRKA, PA GA OSTAVILA IMPOTENTNOG?! Otad je prošlo 20 i kusur godina: Sad je traži da joj se OSVETI?!

Jelena Golubović više puta je govorila o stravičnom događaju od pre dvadeset i nešto godina, kada je u samoodbrani u Grčkoj na letovanju ugrizla taksistu koji je pokušao da je siluje. Kako se dalje navodilo, on ju je tada perorezom ubo u leđa, i zakleo se da će je jednog dana naći i osvetiti joj se za ono što mu je uradila.

"Jelena je bila devojka od avanture, znala je da ode od kuće i da se ne javi nikome. Upadala je u nevolje i izvlačila se iz istih. Imala je tu sreću da nikada nije doživela nešto strašno, osim jednom u Grčkoj. Tada je imala svega 20 godina. Htela je da ide na drugo ostrvo, nije se javila nikome, uhvatila je divlji taksi i sela u njega. Taksista je bio stariji možda šest godina od nje. Čim ju je video, poželeo je da je ima. Odvezao ju je blizu mora u nadi da će uspeti da je natera na s*ks. Jeca se ponašala hladno, igrala je njegovu igru, a onda kada je krenula da odrađuje ora*ni s*ks, ujela ga je za pe*is. Ma odgrizla mu je pola pe*isa. On je u onom bolu zamahnuo perorezom i ubo ju je u leđa. Uspela je da mu pobegne, ne zna ni sama kako", počela je priču Jelenina prijateljica iz detinjstva za domaće medije, koja zna sve njene tajne.

Ona je zatim otkrila da je pomahnitali taksista nedavno saznao ko je žena koja mu je odgrizla muškost i napravila ga trajno impotentnog.

"Taj dečko, danas stariji čovek, posle toga nije mogao da ima s*ks. Ušili su oni njemu šta su mogli, ali ništa to nije više bilo u funkciji. Išao je na razne terapije i sve to ga je mnogo koštalo, a opet nije bilo kako treba. On, jednostavno, više nije bio muško. Pe*is mu je bio uvek poluspušten, e*ekcija jako loša. Krivio je Jelenu za sve iako je on bio taj koji je pokušao da je siluje. Proklinjao je na sav glas. Nije znao ko je ona, odakle je i kako da dođe do nje. Kako je Grčka puna naših ljudi, on je preko nekih prijatelja uspeo da zapazi rijaliti koji su oni gledali, prepoznao je Jecu i onda je počeo da je traži na Internetu. Saznao je sve, bukvalno, gde živi, gde se kreće i koja joj je zgrada", nastavlja izvor blizak učesnici "Parova".

On sada, navodno, sprema opasnu osvetu rediteljki - spreman je da spakuje stvari i dođe u Srbiju da joj se osveti, ali ga stanje sa koronom sprečava.

2Čula sam od nekih Srba iz Soluna da je saznao sve i da će uskoro da dođe da je nađe. 'Ta ku*ka mi je uništila muškost. Hteo sam s*ks, a ona je mislila da hoću da je silujem. Odgrizla mi je pola pe*isa. Nisam mogao da pravim decu jer ne mogu da opštim sa ženom. Napravila mi je pakao. Ima da je unakazim kad dođem do nje. Ima da joj isečem celo lice', galamio je on u pijanom stanju pred ljudima koji su mi sve to preneli i upozorili me da kažem Jeci šta joj se sprema. Ona je sada u vili i na sigurnom je, ali ko zna šta će biti kada izađe napolje. Ona živi samo sa mama Cecom. Taj manijak može da bane kod nje u stan i obe da ih ubije. On je mrzi iz dna duše i sprema užasnu osvetu. Jeca ne zna ništa o ovome jer je ušla u 'Parove' posle pauze. Moram nekako da dođem do nje i javim joj da psihopata sprema zamku i da će joj uraditi nešto nažao", zaključio je izvor.

