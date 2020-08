POZNAJEM SVOJU BIVŠU ŽENU! JA SAM JOJ REKAO DA KAŽE SVE: Gagi progovorio o Anabeli, a odbrusio mu njen prijatelj!

Gagiju Đoganiju pustili su svađu sa Anabelom Atijas, prema kojoj je bio nasilan u prošlosti.

Đogani je potom objasnio da je ustvari želeo da Anabela iznese svoju životnu priču.

foto: Printscreen

"Anabeli sam na početku rekao da mora da pripazi na ponašanje i priču. Upozorio sam je na to što će kasnije da se dešava. Rekao sam joj da ako je rešila da priča životnu priču, pričaj, ali videćeš na kraju. Ona je rekla da bi promenila nastup koji je imala tada", rekao je Gagi, a nadovezao se Đedović:

"Ovo je bio drugi dan, ovako je počeo njihov sukob, rekao joj je da je g*vno. Luna je htela da prekine priču i svađu, pa je napravila situaciju i sve isfolirala. Onda se javio Marko i rekao Anabeli da je ona za sve kriva."

foto: Printscreen

"Luna je reagovala realno, Anabela je napala mene lično. Mama i tata koji se polivaju, vređaju i iznose prljav veš, tada je bila svesna šta je čeka. Ja sam prišao Anabeli dva, tri puta, da smirim situaciju, ona je bila razjarena, u haosu. Ja poznajem svoju bivšu ženu, kao i Luna svoju majku, pa smo znali kojim će to putem da ode. Rekao sam da kaže za to što sam bio nasilnik, rekao sam joj da joj je sada prilika, da kaže sve... Nije nam bilo lako. Htela je da se umeša i u vezu Marka i Lune. Bio sam za to da Luna bude srećna, a ona je bila protivnik toga. Ja ne verujem da je Luna rekla Anabeli da je Marko bio nasilan, tamo su izgovorene mnoge laži", rekao je Gagi.

foto: Printscreen/Youtube

