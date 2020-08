LEPI MIĆA JAVIO SE UŽIVO U EMISIJU I NAPAO JELENU Raspala pijanduro i alapačo, drži se ŠPORETA! Pešićka pucala od besa

Lepi Mića javio se uživo u program i ušao u žestok verbalni okršaj sa Jelenom Pešić.

- Raspala pijanduro, povedi računa o tome gde se nalaziš. Prvo ti je Tomović bio brat. Divila si mu se, a onda si ga prodala kao vreću. Malo pre si slagala, jedina koja se bunila je Šopićeva koja se svađala sa njim. Tomović vam je bio Svevišnji. Hvataj se televizora, šporeta. Bila si prodavačica bele tehnike, sad si prodavačica magle. Izdala si svoje prijatelje, ispiš*la si se po Milici Kemez, i nju si prodala. Ti si jedna mala pijandura i alapača. Treba ti uzeti alkotest pred svaku emisiju, ozbiljan si alkoholičar. Crno vino, vinjak i pivo su tvoji fanovi. Nađi dečka, udaj se, osnuj porodicu.Jedini tvoj pravi prijatelj je alkohol. Nisi zadovoljna svojim telom. Trčala si za Miljkovićem. Kad se posvađala sa Zoricom, posle je otišla da puši sa njom. Pušila si pikavce. Sa tobom se sudbina poigrala. Klošarko. Imam pitanje za nju, kada će da uradi zube? - govorio je Mića.

- Mićo ne zanima me šta ti pričaš. Neću te vređati i psovati. Videla sam se sa Radom pred emisiju. Nisam rekla da mi je ona najbolja. To što nisam imala novca za zube ne znači da ih neću uraditi. Sram te bilo! Boli te što nisi mogao da manipulišeš, boli te što nemaš šta da mi zameriš. Pogubio si se. Ja mogu da shvatim da misliš na moju porodicu kad kažeš da se sudbina poigrala, uvredio si me. Na bolest si mislio. Sram te bilo. Zorici nikad nisam pomenula bolest. Zakazala sam zube, to je od Boga, oni se samo ružno slikaju, nisu kvarni - urlala je Pešićeva.

- Ti mi šalji, klošarko. Ja ću za tebe zapaliti sveće. Šopićka je za tebe moralna gromada. Filip ćuti, ne govori ništa, a ove dve devojke su mu vređale devojku. Jelena Pešić ju je vređala. Govorila si Jelena, kako ona ima majmunsku glavu. Alkoholičarko, život se poigrao sa tobom. To srce pošalji svom bivšem dečku od 50 godina, a sadašnjem prijatelju, koji ima troje dece, to si ti pričala. Možda ima 60 godina - rekao je Mića.

