TETKA JELENE PEŠIĆ: Zorica ide na SUD! Peca je plakao zbog njihove SVAĐE! Ona vređa mlade devojke, pa se IZVINJAVA!

Tetka Jelene Pešić javila se u program zbog uključenja Zorice Marković, s kojom se Jelena posvađala.

Tetka je kazala da nije tačno to da je Jelena uvredila Zoricu zbog zdravlja i pojasnila kakva je situacija u porodici Pešićeve.

"Jelenin brat ima Daunov sindrom. Moje dete je operisano od srca sa 9 godina i čeka na novu operaciju. Da li bilo ko normalan misli s obzirom da ovo ima u porodici, mogla bilo koga da proziva po pitanju bolesti. Zorica je pokušala na sve načine da izmanipuliše Jelenom, pila sa njom kafe u nadi da bi saznala nešto što bi moglo da je uprlja. Kada je videla da to ne ide, okrenula je vodu na svoju vodenicu. Poražavajuće je da se jedna žena time služi. Meni je groznije i strašnije od svega to za bolest, a izgovorila je strašne stvari zbog kojih će biti na sudu. Kako mislite da je Jeleninoj majci da sluša ovo? Peca je bio presrećan što je upoznao Zoricu u rijalitiju, a preplakao je noć te svađe. Neka stavi prst na čelo i zapita se kako je Jeleninoj mami dok teši Pecu. Jelena kada je rekla Zorici da ju je život uvredio jeste zato što vređa mlade devojke, čeka ih u WC, pa se izvinjava, a onda ih pljuje za Crnim stolom", rekla je tetka, a nadovezao se Mića:

"Nije to trebalo da kaže, onda je Jelena lagala. Ako je neko operisan i ti to kažeš, ima pravo da sumnja. Malopre Tara kaže kako ju je uvredila za karijeru, a vi sad govorite da ni to nije istina. Gospođa tetka kaže drugu priču. Zorica je vrhunski pevač, žena ima pravo da napusti muzičku scenu, pored svih ovih što mumlaju."

"Jelena se izvinila Zorici za jednu uvredu, a Zorica nije Jeleni za klevete. Rekla je Jeleni da je alkoholičarka i da je došla na posao na "neki" način", kaže tetka.

"Meni je 50 ljudi reklo da je Jelena došla pijana u emisiji. Ljudi to misle", odbrusio je Mića u "Narod pita".

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Sonja Spasić

Kurir