CAR JOJ JE PARAVAN ZA KRISTIJANA: Cimeri osuli paljbu po Aleksandri, izneli SVE NJENE AFERE! Bila sa Janjušem i Karićem?

Svi u rijalitiju imali su priliku da vide svađe Filipa Cara i Aleksandre Nikolić.

Car je otkrio da je bio pod dejstvom alkohola, kao da nema više ništa sa Aleksandrom.

foto: Printscreen

"To mi je smešno da me koristi kao paravan za Kristijana, on se prema njoj postavio prijateljski. Ona i ja nismo jedno za drugu, mene baca u kontru njeno ponašanje. Priča se o njoj i Janjušu, Kariću, Zoli", rekao je Filip.

"Karić je moj prijatelj, Janjuš je moj prijatelj. Družila sam se Janjušem, više ne. Filip meni priča jedno, pa ode kod Žane pa njoj priča. Sa Kristijanom pričam, on mi da prijateljski savet", rekla je Aleks.

foto: Printscreen

"Vidi se na ovom klipu da se lažu. Ona ga koristi kao paravan, da prekrije sliku da joj se sviđa Kristijan. I Janjuš je oženjen pa je bila sa njim. Lagali su i jedno i drugo ovde. Viđali su je i sa mužem Dragane Mitar. Verovatno voli oženjene ljude", rekla je Marija Kulić.

"Kristijan se koristi kao paravan. Filip je zaljubljen u Moniku Horvat. Žana i Aleks su igra", rekao je Lepi Mića.

"Ne mogu da verujem da ona gleda tako Kristijana, razlika između njih je preko 20 godina. Smeta mi što je jedna devojka vezana za tolike muškarce", rekao je Filip Car.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir