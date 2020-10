JEDNOM ME JE PRIJAVILA, SUMNJALO SE DA SAM JE SILOVAO! Mišel otkrio ŠOK detalje o Miljani, imao probleme sa POLICOJOM zbog nje!

Milica Kemez ispitivala je cimera Mišela Gvozdenovića o odnosu sa Miljanom Kulić koji traje godinama.

"Jesi li imao nekih neprijatnosti na nastupu? Da li je istina da si tukao Miljanu?", pitala je Milica.

"Ne znam zašto se to priča, ali stojim iza svega što sam rekao. Zamisli da je neko pretučen, a nije prijavio. Moja kuća je odmah u centru, a i ja sam javna ličnost. Nemoguće je da se ne bi znalo. Mislim da hoće da mi se osveti", rekao je pevač, a potom ga je Kemezova pitala zbog čega je zvao Miljaninu majku, Mariju:

"Nikada prvi. Ona je mene zvala, da me pita za neke ustanove, lečenje, ali ja nisam znao ništa o tome", tvrdi Mišel.

"Gde je tebe ona uopšte videla?", pitala je Milica.

"Na nastupima. Pamtim je kao pogubljenu devojku, našminkanu kao luda Nasta. Prišla mi je i odmah sam u pogledu video da nije psihički u redu. Ispoštovao sam je, slikao se, ali je stalno dolazila, prilazila. Tako je to počelo. "Dolazi devojka na takmičenje, čudnog izgleda, proganja pevače". To su mi rekli. Ona zove hitnu, vatrogasce, dostave, naruče neke pice, kolače, sve ti dođe na kuću. Nisam ni znao o čemu se radi", iskreno je pričao Gvozdenović, a potom je otkrio da mu je čak i policija dolazila zbog nje.

"Jednom mi je došla policija, prijavila me je, pa se sumnjalo da sam je silovao. Ona je to rekla, ispostavilo se da nije tako. Ispitivali su me, ali su me pustili. Mnogo me je sve to pogodilo. Iskreno, ne bih voleo da bilo ko prolazi kroz to, zaista", zaključio je Mišel.

