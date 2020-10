RADA VASIĆ ČIM JE IZBAČENA RASKRINKA SVE U BELOJ KUĆI! Najviše potkačila Sanju i Frana, a evo šta je rekla o ostalim PAROVIMA

Rada Vasić je napustila "Zadrugu 4" i odmah je odlučila da raskirnka sve ljubavne parove u Beloj kući.

- Nisam imala sa kim da pravim šou. Vole me i poštuju, nisam imala sa kim da se svađam i potkačim. A mojim godinama ne priliči da kritikujem i rastavljam mlade ljubavi - rekla je Rada, pa otkrila šta misli o parovima:

- Car je zaljubljen u Minu, ne znam što zamajava Aleksandru. On kad popije neku, ide od kreveta do kreveta. Aleksandra ne daje sve odsebe, ona ga iznervira, on se naljuti, nije mu posvećena. Kada bi se približila, da ga poljubi, da obraća više pažnje, ne bi on išao u druge krevete. Pa i pevac traži drugu kokošku. Ako pevac uzjaše kokošku, ona snese jaja. Što bi Kristijan rekao, kićanović. Što se tiče Tare i Čorbe, Tara voli svuda da se meša, a ja sam mislila da su Paula i Čorba zajedno, ja od petka ništa ne znam... Čudno mi je i kako se Sanja zaljubila u Frana, on nije za neke jače cure. Slabić je on za jače cure, Sanji treba jači muškarac. Brzo će da zaplače. Ona možda igra igru, malo Matoru da (napravi ljubomornom). Mislim i da se Jovani sviđa Tomović, prija joj pažnja. Bilo mi je žao Tomovića, bio je tužan ovih dana, a on nije takav. A ona kao lisica, samo ga gleda - rekla je Vasićka.

kurir.rs

Kurir