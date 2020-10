MAMA JE U ZATVORU PLATILA SVOJE GREŠKE, OTAC ME UZEO KAD SAM IMALA 15: Tara Simov iskreno o porodici! Bolje da nisam videla SVE!

Tara Simov, Ivana Šašić i Marija Kulić okupile su se u sobi sa pušenje i razgovarale.

Tom prilikom, Tara se otvorila i pričala o svom odrastanju, kao i u kakvim je odnosima sa roditeljima.

"Moj otac se samo jednom oglasio, ja sam dete kojoj je porodica raštrkana, bukvalno sam odrastala sama. Ja sam moje zamolila da ne daju izjave, i šta god da radim ne izjavljujete ništa", rekla je Tara.

foto: Printscreen

"Matejini roditelji su svašta pričali za mene, on sada sa njima ne priča, a moji su me šokirali jer kad sam izašla oni su pored svih molbi svašta izjavljivali. Ja sa majkom nisam u dobrim odnosima, jer je svašta izjavljivala a ja sam je molila da to ne radi. Ona misli da mi je sada potrebna kad imam dvadeset godina. Ja sam vaspitana od tate da budem časna i poštena, a mama je platila za svoje greške, išla je u zatvor. Tata je mene uzeo kada sam imala petnaest godina i to jedva", rekla je Simova, pa dodala:

"Moj otac je radio loše stvari i zato nisam u kući sa njim, ne želim tako da živim. Džabe mi privatne škole i obezbeđenje, ja to ne želim jer nije lepo da dok piškim neko mi stoji iznad glave. Moja majka se napatila da meni bude lepo u životu, ali bolje da nisam imala da jedem nego da te stvari gledam."

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir