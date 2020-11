MILANU DOTUKAO POZIV BRATA! POTRESAO SE KAD JE VIDEO SESTRU U SUZAMA: Taj čovek je idiot, sve nas je TUKAO!

Milana Kosirović, rijaliti učesnica, mnoge je potresla svojom ispovešću, a potom se javio njen brat.

On je istakao kako je rekao sestri da ne želi da se javlja i eksponira, ali ga je ova priča dotukla.

"Morao sam da se javim kada sam video komentare raznih na internetu kako ona izmišlja. Ja ne mogu da verujem da neko može da bude toliki kreten", pričao je on dok mu je glas drhtao.

foto: Printscreen/Happy

"Dete se otvorilo i priča iz srca a oni misle da izmišlja. Sada ću ja da vam ispričam kakav je to idiot od čoveka. On je maltretirao sve oko sebe. Mene i brata je, mada smo deca iz prvog braka naše majke, prihvatio samo iz jednog razloga, da se pravi dobar pred svetom. Mene je isto tukao i maltretirao. Kada sam napunio 16 godina, počeo sam da mu se suprotstavljam i on je onda rešio da me malo ostavi na miru. Kada sam pobegao iz kuće ja sam želeo da je povedem sa mnom, ali nisam imao zakonski osnov. Otišao sam da ga ne bih ubio i upropastio život i sebi, a i Milani i bratu. Nadao sam se da neće biti toliki idiot prema njoj kao što je bilo prema nama", dodao je.

Dok je on pričao Milana je plakala, ali ne samo ona, plakali su svi u vili.

foto: Printscreen/Happy

