TARA ZARATILA SA KEMEZOVOM ZBOG MATEJE, TRESLA SE BELA KUĆA! Milica iznela šok tvdnje: Bio je zaljubljen, imam dokaz šta si radila

Nakon Miljane Kulić, ustala je Tara Simov, koja se suočila sa Milicom Kemez, zbog tvrdnji da je ona imala odnose sa njenim bivšim dečkom Matejom Matijevićem.

Kemezova je burno odreagovala na te navode, te joj je najavila tužbu.

foto: Printscreen/Zadruga

"Što se tiče Kristijana, on je impulsivan čovek, ali sam u boljem odnosu sa njim, jer znam šta on misli o meni. Ono što se desilo, on je branio Zvezdanu, ja njega nisam spomenula, tako je odreagovao za svog prijatelja. On ume da kontroliše svoj afektivan potez. Njemu posle toga bude žao, meni ne priliči da se svađam sa čovekom koji ima 50 godina i može otac da mi bude. Što se tiče drugih ljudi, ja ne bih iznosila probleme ", rekla je Miljana.

"Ja ću biti kratka, smatram da i van crnom stola mogu da raščistim neke odnose, odnosno prekid komunikacije sa nekoliko ljudi, to su Milica Kemez i Miljana Kulić", navela je Tara.

"Za tu laž što si me optužila da sam imala nešto sa Matejom, i za to ćeš dobiti tužbu", poručila je MIlica.

foto: Printscreen/Zadruga

"Evo, tvrdim da si se j*bala sa Matejom, tuži me, k*rvetino! Što se tiče Tomovića, imamo odnos kakav imamo, svi znate da me je povredio i da me je izdao", rekla je Tara.

"Ja znam da je Mateja možda bio zaljubljen u mene i da te to boli", odbrusila je Kemezova.

"Što se tiče Vladimira, njegova treća izdaja, ja sam odlučila da se naša komunikacija prekine", rekla je Tara, na šta je Vladimir odmah odreagovao.

"To nije istina, lažeš. Moraš da shvatiš, ja ne želim sukob sa tobom, nije zbog toga što bi ti rekla nešto o meni, nego što ni ne znaš ništa. Ti i ja imamo sukob od prošle sezone od prvog dana. Ti si lagala, a zaklinjala se, za stvar za koju si lagala da nije istina", odbrusio je Vladimir.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ona je cela lažna, mene je zvala letos i govorila da se ubila od droge, kako joj je top sa tim nekim novim dečkom", poručila je Milica.

"Milice, samo nemoj da glumiš žrtvu, mislim da je Bog tebe dovoljno kaznio", odbrusila je Tara.

"Kako se njoj snimaju pozivi, tako se i meni snimaju, imam dokaze da mi je to pričala. Vi poznajete Sukijeve, one, ove, gazde hotela. Ja imam svoj posao i zarađujem! Vi se od 15 godine drogirate i vučete se pored kakvih klubova, pored mame i tate! Ja sam institucija za vas, nema veće k*rve od tebe, ti si mi lično pričala sa kim",urlala je Milica.

