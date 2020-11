TARU UPOREDILI SA LUNOM ĐOGANI, ONA BRIZNULA U PLAČ: Simova se zakačila za bivšeg dečka, a onda joj prišao ON i OČITAO LEKCIJU!

Tara Simov upitala je prijatelja Marka Đedovića za savet u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom.

Međutim, on je bio surovo iskren, pa je rasplakao, a ubrzo je došlo i do rasprave među njima.

foto: Printscreen

"Šta onda radiš sa nekim ko ti priča takve stvari?", pitao ju je Đedović.

"Ali on ne priča već mesec dana", nastavljala je Tara.

"Ali misli. Sama si kriva za to što ti se dešava. Umesto što prevaspitavaš nekoga, radi na sebi. Ćuti i trpi, nemoj da kukaš onda, kaži da trpiš zbog ljubavi. On neće da bude sa tobom, beži od tebe, prihvati to. Ti si kao Luna Đogani sad", odbrusio joj je Đedović.

Kurir.rs/K.Đ.

