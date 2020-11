SVI SU ČEKALI OVAJ SUSRET! ZERINA I ALEN OČI U OČI: Hadrović se od muke histerično smeje, a onda Hećova udarila na njega! (VIDEO)

Svi su čekali da vide reakciju Alena Hadrovića kada Zerina Hećo uđe u rijaliti.

On je pocrveneo kada je ugledao Zerinu i počeo da se smeje od muke. Miljana Kulić je prva pružila ruku Zerini, ali ona nije htela da joj uzvrati, već je odmah došla na vrh stola i obratila se zadrugarima.

foto: Printscreen

"Dobro veče svima, ja sam Zerina. Mnogi su me pominjali ovde, još od "Zadruge 2". Odmah bih da razrešim neke odnose. Zadrugari koji su tad bili, samo što nisu moju sliku spalili tad, mogu slobodno da mi se ne obraćaju. Što se tiče novih zadrugara, koji me nisu upoznali, a pričali su, to je jako ružno. Oni isto ne moraju da mi se obraćuju, nikom više ne dajem prilike. Ša me je ispratio prijateljski, on može da mi se obraća. Što se tiče ostatka ukućana, otvorena sam za druženje", pričala je Zerina, pa "oplela" po Alenu:

foto: Printscreen

"Gospodin koji je 77 ručkova pojeo sa mnom, odmah da razrešimo. Jako si me razočarao kao čovek. Jako ružno za jednog džentlemena kako si se predstavio ovde. Jako bahato. Sve što si rekao, ja sam opovrgla. Ti reče da si ušao da razbiješ Kristijana, a ispada da si zbog Zerine. Sve i da je bilo tako kao što je bilo, ružno je od jednog džentlmena da to priča. Ti i ja ćemo rešiti ovu situaciju, ne zanimaš me."

foto: Printscreen

"Već si slagala pet stvari", odgovorio je Alen koji je kasnije nervozno šetao kućom.

"Ja sam ga naj*bao, brate!", promumlao je Hadrović sebi u bradu.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir