PSIHOPATO, POKUŠALA SI DA ME UBIJEŠ MAKAZAMA: Bizarni detalji veze Maje i Janjuša! Ona mu poručila da TRPI KAD IMA DOBRU RIBU!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš su čas u ljubavi, a čas ne mogu da vide jedno drugo.

Tokom jedne od svađa na imanju u Šimanovcima, par je obelodanio još bizarnih detalja njihove afere koja se odvila između treće i četvrte sezone rijalitija "Zadruga".

foto: Printscreen/Zadruga

"Nemoj da me pratiš u stopu i da pokušavaš da me poljubiš! Ti si napast i psihopata! Psihički me terorišeš! Prijaviću te policiji i tražiću da mi ovde dovedu obezbeđenje!", urlao je Marko.

foto: Printscreen

"Ženo, napolju si me tukla i pokušala da me ubiješ makazama! Zatražiću zabranu prilaska ili ću pobeći u Kinu", zapretio je Janjušević.

"Nikad te neću ostaviti na miru, jer te volim! Hteo si da j***š dobru ribu, sad trpi posledice!", nije se dala Maja.

