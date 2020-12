PAULA IZNELA SAV TOMIN PRLJAV VEŠ: Rekao da ga je SRAMOTA Nadežde, dete je napravio SLUČAJNO! Biljićeva IZGORELA, pa pala ODLUKA

Paula Hublin dobila je pitanje gledalaca u vezi Nadežde Biljić i Tome Panića.

Naime, sve je zanimalo šta to Paula zna, a drugi ne.

"Nije on meni ništa obećavao, ja znam šta muškarci pričaju svojim sljubavnicama, imam to u porodici. Iznela sam stvari što je izneo o Nadeždi, ali setim se svakodnevno nečega. On je meni rekao da ga je sramota da šeta sa njom, da mu se ona ne sviđa. Pričao mi je da je napravio dete slučajno i da ga je majka naterala da bude sa njom. Pričao je da ga je ona iskoristila da imaju se*s u Zadruzi kad je bio pijan. Ja sam bila ubeđena da će se on pomiriti sa njom kada izađe sa njom, ali on je rekao da će biti korektan zbog deteta, ali da je ona luda i nemarna. On se sve vreme brinuo o tom detetu, ali mi nije jasno što je on ušao ovde, ako je ona toliko loša majka. Mani nije jasno što je on bio sa njom kada je pričao da joj zamera se*s u riajlitiju, a imala je sa njim. Zašto da gaje dete kada on nju vređa?", ispričala je Paula.

"Gospodin i ja ćemo se videti na sudu, neću biti dobar čovek. Njemu je Bog dao dete, a on ga ne ceni. Ja ima postporođajnu depresiju, ali on to ne vidi. On želi da mi uzme dete, on hoće meni da napakosti", pričala je Nadežda.

"Meni nije toliko problem u ovome što je on Pauli to rekao, ja sam ubeđen da on sve to misli. On tebe da poštuje rekao bi da neće da priča o tebi", pričao je Đedović.

foto: Printscreen

"Ja moram da budem iskrena, on sve što je meni pričao on to misli, a on ovde ćuti jer on ne mora da kaže, nego ja, a on ne sme da ustane i porekne", rekla je Paula.

foto: Printscreen

"Mene boli što on priča da sam ku*va, a što si ušao u vezu sa mnom ako sam to", rekla je Nadežda, pa dodala:

foto: Printscreen

"On neka bude sa celom kućom, on se meni zgadio, pogotovo kada je rekao da me je Mićin drug je*ao , tako o majci svog deteta. On mene ne voli, i misli da sam ku*va i da beži od mene."

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir