ON JE BIO PIJAN, A JA TRUDNA! Nadežda i Toma u žestokom klinču: Ja sam mu prala noge, nije mogao da se savije od kilaže! (VIDEO)

Bora Santana je najavio svog narednog gosta, a to je Toma Panić koji je sve vreme slušao šta su Nadežda Biljić i Paula Hublin rekla jedna drugoj povodom prevare koju su počinili Panić i Nadežda.

- Ja ne želim da se svađam, krvim i ostalo. Takav sam i naravno da sam sada takav sa Nadeždom, ja ću uvek biti dobar prema njoj, biću tu za nju da ona ne bi pravila budalu od sebe. Ja nju jesam voleo kao ženu, kao partnera. Nakon toga mislim da posle svega što se desilo, da sam stalno ispadao najgori. Ona je posle dolazila, izvinjavala se i ostalo. Ne želim da više budemo zajedno, samo želim da budemo dobri kao roditelji našeg deteta. Sinoć sam je molio da od sebe ne pravi budalu i da ispada cirkus - odgovorio je Toma, a potom je Nadežda uletela u emisiju, prekinula program i dodala komentar:

- Ono što ste sinoć videli od Cara prema Mini, ja sam to doživljavala svako veče. On je bio pijan, a ja trudna. On nema emocija odavno, nego je kalkulisao, jer mu je mama rekla da treba da bude sa mnom. Tako se ponašao da ga je sramota da idem sa njim, jer sam upadala u priče muške. Ja sam trebala da budem fikus i da samo sedim, i da budem dama kakvom si hteo da me napraviš, a kada ti budeš gospodin, ja ću biti dama. Molila sam te da smanjiš kilažu i ostalo, uvek sam bila na tvojoj strani, nego pričaš sve nagore o meni. Terala sam te da ideš u Kinu, jer sam znala da to radiš dobro - rekla je Biljićeva.

- Pričaj sve i svašta o meni, problem je samo što je ona pokušavala da me spusti kad god je mogla - dodao je Toma, nakon čega je otišao iz emisije.

- Treba da kaže da sam ga podržavala, ja sam mu prala noge jer nije mogao da se savije od kilaže - rekla je Nadežda.

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir