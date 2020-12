ĐEDOVIĆ RASKRINKAO NADEŽDU: A Bora i Milica zaratili sa Biljićevom, sigurni su da je SVE NJENA TAKTIKA! Santana otvorio Tomi oči!

Za vreme emisije gde su zadrugari odgovarali na pitanja gledalaca, naredno usledilo je za Marka Đedovića i Lepog Miću.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li je normalno da se Nadežda ovoliko šlihta Pauli? - glasilo je pitanje

- Ona se plaši da one ne smuvaju Tomu ponovo, zato joj se šlihta. Tomović je za sve bio u pravu! Zato je i prenela Milici sve, da ne bi Milica smuvala Tomu. Ona bi se vratila Tomi odmah - rekao je Đedović.

- Oni se razvode kada Milica prošeta tri kruga sa nekim. Mene to ne zanima, nećete mi pakovati ništa - vikala je Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Problem je što je Nadežda tako to videla - dodao je Toma.

Usledilo je naredno pitanje za Nadeždu Biljić:

- Zašto dozvoljavaš da Toma manipuliše tobom? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen/Zadruga

- On može samo da se*e da sam ja loša majka. On jeste mene izmanipulisao, ali su meni pomešane emocije. Tvoja sestra, Milice, mi je napisala da nije lepo što sam te nazivala ku*vom. Ja sam se javila i rekla da me je Bora zvao i pitao zašto sam ga blokirala - počela je Nadežda.

- Rekla mi je da ne smeš od muža da mi se javiš - dodao je Bora.

