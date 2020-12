JANJUŠU PREKIPELO ZBOG MAJINOG IZGLEDA! Ona skočila na njega, pa pričala o vrelim akcijama, a on odbrusio: Samo ti je to u GLAVI!

Nakon što je završila sa svojom frizurom, Maja Marinković dotrčala je kod Marka Janjuševića Janjuša i skočila na njega

Janjuš je burno odreagovao na to, pa je počeo da viče, kada je Maja počela da priča o vrelim odnosima.

foto: Printscreen/Zadruga

- Majo, prestani to da radiš! Vidi ti se ovo dole - odbrusio je Janjuš.

- A to je problem! Mi smo imali tri puta s*ks! Dobro, ljubavi, medo, šalim se - uzvratila je Maja.

- U, o čemu ti pričaš! To nije šala, da ja pričam sa tobom o s*ksu, tebi ništa drugo nije u glavi od s*ksa. Nađi nekog od 22, 23 godine pa se ćeraj sa njim! Tebi je samo s*ks u glavi! Nemoj me zvati ljubavi, zovi me Janjuš, kada ćeš se promeniti, da mogu drugačije da odgovorim na pitanje. Ako se promeniš, moji odgovori će biti potpuno drugačiji, ali to je nemoguće, zato i kažem to - uzvratio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

Kurir