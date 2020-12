ČESTITKE NAJBLIŽIH RIJALITI UČESNIKE DOVELE DO SUZA I KRAHA: Ša lupa pesnicom u zid, Nadica plače zbog KIJE, Jovana videla DEČKA!

snimci ih pogodili do koske

Rijaliti učesnici dobili su čestitke porodice za Novu godinu, a bilo je mnogo suza i izliva emocija.

Nadica Zeljković kojoj se obratila ćerka Kija Kockar kao i njena majka bila je veoma ganuta. Potom su se Nadici obratili i ostali prijatelji, kolege i bližnji u porodici, a ona nije krila suze na licu.

"To je moja mama, sestričina i tetka. Žena, moja majka, je razlog zbog koje sam bila učaurena, možda je vama smešno, jer imam 60 godina, ali sam zahvalna sudbini i Bogu... Moja Kija, ista je kao njen otac, ne može da nešto ne izvede na kraju", rekla je Nadica.

Aleksandra Nikolić prišla je Nenadu Aleksiću Ša koji je plakao zbog supruge Ivane Aleksić, pa je otkrila da se u njegovoj čestitki našao i njen bivši dečko.

Aleksandra i Fran Pujas nastavili su da teše popularnog repera, ali im je nije pošlo za rukom. Potom je Tara stigla i sela pored Ša, pa je počela da ga mazi i češka po glavi.

"Raspao sam se, ne mogu ovo", poručio je Ša, ali nije želeo da otkriva o čemu je reč, a onda je počeo da udara pesnicama od zid.

Jovana Ljubisavljević ponovo se rasplakala. Pored porodice, u video poruci našao se i dečko Luka.

"Neću suze da vidim, imaš podršku. Svi te volimo, nemoj da plačeš, svi te volimo. Luka je tu sa nama", glasila je čestitka.

"To je moja porodica, tata, mama, Luka, drugarica... Ja sam razmišljala o njima do jutros, plakala sam, bilo mi je teško, vratili su mi onu energiju koju sam izgubila. Nisam pokazala ništa što mogu. Ja sam navikla da kad se kaže nešto, da me razumeju. Njima bih poručila da se čuvaju, paze i da ću im sve objasniti. Luka, volim te, volim vas najviše", rekla je misica.

Mina je nakon novogodišnje čestitke napustila Belu kuću i grcala u suzama, dok ju je Filip Car tešio.

