TARA I ŠA NIKAD PRISNIJI! Od ranog jutra prepustili se STRASTIMA: Reper ne skida ruke s nje! (VIDEO)

U ranim jutarnjim satima Tara Simov i Nenad Aleksić Ša završili su ponovo u istom krevetu i to u nikad prisnijem izdanju.

Dok su vodili razgovor o njihovim problemima, Tara je pala na reperove grudi, a on ju je sve vreme milovao po glavi i grlio izuzetno strasno.

Od kada je ušla Nenadova drugarica Marija Bulat, Tara je nekoliko puta pokušala da sazna šta se dešava u njegovom braku sa Ivanom Aleksić, ali joj to nije pošlo za rukom. No, Tari je ovo jutro bilo bitno da je pored Ša i sve brige su joj nestale.

Inače, Tara je nedavno prokomentarisala njen odnos sa Nenadom Aleksićem Ša.

"Moja najveća krivica je to što sam rekla da je on zaljubljen u mene. Ja sam sve htela da okrenem na šalu, i eto, došlo je do svega toga bez ikakvog povoda. Zbog moje glupe izjave je danas stavljena tačka na naše drugarstvo. Ljudi mogu da misle da sam zaljubljena, briga me, ja njegov komentar pamtim, a sada niko ko je to rekao ne mora da se druži sa mnom. Ima tih nekih glupih priča po kući da imam zaljubljene poglede, da se raspravljam sa Sandrom, Vuko i ostalo. Ja nemam nameru da nastavim sve ovo, sve je bila šala, smejala sam se, sprdala sam se i to je to. Ja ću zamoliti sve zadrugare da niko ništa ne pita, ja ću odgovarati novinarima i gledaocima", objasnila je Simova.

