ŠOK! NADEŽDA BILJIĆ IZAŠLA IZ RIJALITIJA! A SVEKRVA JE PRECRTALA: Posrćem na poslu, neću ni da je SRETNEM! Zgrožena sam! (VIDEO)

Veliki šef je iznenadio je rijaliti učesnike i to izlaskom Nadežde Biljić iz rijalitija.

"Dragi zadrugari, Nadežda je boravila tri nedelje u Zadruzi. Vreme je da se pozdravi sa svima i odmah ode na kapiju", glasilo je pismo.

Jasna Panić oglasila se povodom Nadežde baš u tom trenutku.

"Ja više na njih niti imam neki komentar, noću više ne gledam, izbacila sam to jer sam došla do te situacije da idem i posrćem, da na poslu nisam prisutna, a radim sa novcem. I da se pomire, ja ću njemu poželeti sreću, a nju nikad želim da vidim, da sretnem, da sednem i popričam, sa njom nikada ništa i stojim iza toga. On neka živi, sa tim stvarno nemam problem, ali njoj posle svih ovih laži, i dalje, i sad samo "Mama, tvoja mama. Tvoja mama je to napravila" ja to nisam, to svi znate ko je prvi počeo, ko je mene pljuvao, ja sam tri meseca ćutala. Pogodilo me sve ovo što iznosi, tolike laži, jer sam ja toliko ćutala, pa sam posle tri meseca počela da pričam, a do tada je ona svim novinarima moje slike, sve te laži. Nemam komentar za nju, jer sam razočarana u nju, povređena sam dosta sa njene strane, a Toma kad bude izašao, da li će mu prijatelji poslati sve, ja imam dokumentovano sve u vezi nje. Strašno sam razočarana, a on ako i posle svih tih dokaza, kada vidi šta je ona radila, ako želi da nastavi sa njom, nemam ja uopšte taj problem. On radi po svome od svoje 16, 17 godine, ja nemam uticaj na njega, on je uvek radio kako on hoće, i sada. Razočarana sam skroz, mrzim laži i igrice te njihove tamo. Baš iz tog razloga sam tako povređena", rekla je Jasmina, a onda se osvrnula na početak njihovog sukoba:

foto: Printscreen/Instagram

"Kad je Toma ušao, ja sam posle dve nedelje otišla tamo kod njih, od tada je krenulo kad sam rekla da on samo priča sa Draganom i Milicom, to je moje mišljenje, tako sam to videla. Tu su bili njeni roditelji, moja unuka, moj bivši muž, svi su bili u šoku kad sam se ja rasplakala na vratima, zato što me mrzi, jer ona je mene non-stop tog dana provocirala. Nisam joj uputila jednu ružnu reč. Dala sam te prepiske iako to nije lepo, ali ja više nisam mogla da dišem od nje, ali bila sam povređena. Ona kaže da sam je nazvala "k*rvom", to je degutatno, nikada to ne bih izgovorila, nikada nisam to rekla, niti ću da kažem. Nisam u tom svetu, zgražavam se i kad moj sin tamo psuje. Toma treba da zna da je ja nisam uvredila, mada mislim da on to sve zna jer sam uvek bila na Nadeždinoj strani, mada vidim da sam grešila u mnogim stvarima. Ne interesuje me ona, dok sam bila uz nju, bila sam svim srcem i čiste duše, a sad pošto izmišlja laži o meni, ja sam nju precrtala. Sve te uvrede, niko se nije zapitao kako je meni, kako to podnosim, čak i moj sin, da je stavio prst na čelo za sve ove laži koje ona iznosi, da kaže: "Moja majka to nije izgovorila" jer me poznaje. Toma zna da nikad nijednu ružnu reč za nju nisam rekla. Ja nisam srela takvu osobu."

Jasmina ističe da je posebno razočarana što njen sin nije tražio da je čuje, već veruje u ono što mu nevenčana supruga priča.

"Toma nije tražio ni poziv sa mnom, iako ja nju nikad ne bih vređala. Vidim šta ona radi, ona želi da ja nešto pišem, ona keža da je ja svuda pljujem, ali to ne postoji. Kad bude izašao i video i čuo neke stvari, njeno nešto, ne znam šta će tada da radi. Sve može unutra da laže i maže, ali kad izađe u stvaran život i kad vidi šta je ko uradio, šta će tada, neće mu biti dobro. Strašne su te laži, pokušala je da me uništi svim tim, pala sam baš dobro u smislu razočarenja i teško mi je, oporavljam se i pričam, uznemirena sam, to je meni stvarno jadno i bedno, a vrlo dobro zna da je nisam uvredila, ja to nikad neću razumeti", zaključila je Jasmina.

foto: Printscreen, Printsscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir