NIKOME NE TREBA DA BUDE KONOBAR I POTRČKO! Mišelov brat progovorio o Kulićkama, a evo s kojom zadrugarkom će biti u vezi

Mišelov brat Saša Gvozdenović nije štedeo reči kada su u pitanju zadrugari koji napadaju njegovog brata!

Pevač Mišel Gvozdenović poznat je javnosti i zbog situacije sa Miljanom Kulić, koja sa pevačem već deset godina ima turbulentan odnos.

Nakon što su se strasti sa Miljanom smirile, nastao je novi problem sa ekipom iz paba, gde Mišel boravi od samog početka "Zadruge 4". Na sve goruće teme u Beloj kući, Saša Gvozdenović, pevačev brat j dao svoj komentar.

Kako komentarišete situaciju između Mišela, Kristijana Golubovića i Milana Jankovića Čorbe, budući da se poslednjih dana spekuliše da je Mišel veliki egoista, a ta priča je upravo pokrenuta od ekipe iz paba?

Ja nemam šta da kažem sem da Mišel nikome ne treba da bude konobar i potrčko, niti da se bilo kome uvlači! Ne slažem se sa tim da je on egoista, jer koliko vidim, a stalno pratim dešavanja on je neko ko sa svima sve daje. Zamerili su mu jer na paketima piše njegovo ime, tako će i biti jer je on tako tražio, ali mi porodično šaljemo poklone i za Kristijana i za Čorbu, i imamo veliko poštovanje za njih. Oni tamo biju svoju bitku, i mi se u to ne mešamo, ali nam je krivo kada se njemu prebacuju paketi sa njegovim imenom, ali smatramo da je lepo kada posebno za neku osobu pošaljemo nešto, što se za Mišela nije desilo. Pab je zadrugarski, i on tamo treba da bude, kada bi došlo do toga da se posvađaju, mislim da bi on trebao da ostane tamo i da to nije ničije vlasnštvo, a Kristijan je neko ko zaslužuje poštovanje, ali ne bi trebao da se ponaša kao da mu je Mišel sluga, možda je on na to navikao ali to je njegova stvar - prokomentarisao je Saša.

Kako komentarišete njegov odnos sa Miljanom Kulić i Marijom Kulić?

Znate kako, Miljana je neko sa kim ne znate na čemu ste. Jedan dan mu priča kako je lutkica, drugi dan ga vređa na sve moguće načine! Ta priča i to zlostavljanje traje deset godine, ja mogu samo da kažem da je ona neko ko čim izađe iz rijalitija odma zove Mišela, dolazila nam je na kućnu adresu, vikala ispred, policija ju je proterivala ali se ona nakon par sati vrati. Ona zna sva imena ljudi iz naše porodice, išla je na groblje i posećivala grobove naše familije, to su nam ljudi javili čim su je videli. Ja se divim mom bratu koji je trpi sve ove godine, a ko je u pravu svedoče i iskazi iz policije. Ona jednostavno sve to radi jer želi da bude sa njim, ali joj je on rekao lepo da to ne može da se desi jer on to ne želi. Mnogi su ga savetovali da bude sa njom i da je se reši, ali bi to stvorilo nove probleme. Mi smo više puta pokušavali da stupimo u kontakt sa Sinišom i Marijom, ali nismo uspeli. Budući da je njen otac bokser, mi smo se obratili njegovom kolegi koji je iz Čačka, za pomoć, ali nam je on rekao da su to ljudi sa kojima ne može da se razgovara lepo. Ja sa nadam da će sve to prestati jednog dana, jer deset godina da vas neko maltretira, mislim da je previše. Vidimo i da ga Marija napada, i spominju našu majku, naša majka je žena koja je svima uvek pomagala i nije se mešala u probleme i vređala tuđu decu, to vam sve govori ko je naša majka!

Mišel je bio u prisnijem odnosu sa Milicom Kemez, ali to nije dugo potrajalo, sada je sve bliži sa Draganom Mitrović, kako to komentarišete?

Mislim da je Mišel neko ko ne bi želeo da ulazi u neke odnose sa devojkama koje su već imale momke u Zadruzi, jer mu je neprijatno. Ali, Milica je neko ko je njemu prijao, ali se ona konstantno vraća Bori, a Dragana je sada bliža sa njim i gleda da ima neko društvo i da provede vreme sa nekim, pa možda i da ostane malo duže u Zadruzi - zaključio je Saša.

