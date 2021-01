RAVNODUŠNA SAM PREMA ZOLI NAKON KIRETAŽE! Miljana progovorila o svojim EMOCIJAMA, svi misle da se zaljubila u NJEGA! VIDEO

Miljana Kulić i Zerina Hećo su se našle u pušionici, a glavne tema im je bila Vladimir Tomović. Miljana je ispitivala Zerinu šta je bilo sa njim, a zatim otvorila dušu o svom problemu.

- Niste se ljubili? - pitala je Miljana.

- Ne - odgovorila je Zerina.

- Lažeš - poručila je Kulićeva.

- Ne lažem. Nismo se ljubili, on je meni došao na krevet, ljubio me tu, tu, ali nismo se ljubili. On je hteo da kažem nešto, ali nije dobio šta je hteo. Mi nismo bili u vezi - nastavila je Hećo.

- Sad i sa mnom ne priča, jer sam mu prebacila što se sprdao sa mojom mamom - otkrila je Miljana.

- Vladimira ko je izvređao kao ti, nikada neće biti dobar. Ne mogu da verujem da ja moram da ti pričam te stvari - rekla je Zerina.

- Ja odlično znam kakav je on - dodala je Kulićeva.

- Njemu se niko ne suprotstavlja osim nas dve - nastavila je Hećo.

- Što ti pričaš sa njim kad je rekao da mora da popije lek da te poljubi? - pitala je Miljana.

- Ja se ne pecam na ta sr*nja - odgovorila je Zerina.

- Šta ćeš kod njega? Zaljubila si se ti malo u njega. Ja sam se zaljubila pre dva dana, ali nikada nećete provaliti u koga. Ja ne mogu da verujem šta se sa mnom dešava, zato sam ja raspoložena - poručila je Kulićeva.

- Miljana, ja mislim da ti i dalje voliš Zolu, a da se boriš sa emocijama -rekla je Ana Bulatović Miljani.

- Ne, tako je bilo do kiretaže, sada sam ravnodušna, ne vidim ga - odgovorila je Kulićeva.

- Ti si isključiva. Miljana, ja da sam se zaljubila, ja bih rekla, ti mene znaš. A tebi Miljana to nije potrebno, sada si u nekoj fazi - rekla je Zerina.

Inače, sinoć je Lepi Mića otkrio voditelju da ima informaciju da je Kulićeva zaljubljena u Janjuša.

